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Общество
03 апреля 2020, 16:18

Минтруда: гарантия первого рабочего места позволяет избежать напряженности на рынке труда

Олег Токун
Олег Токун

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарантия первого рабочего места позволяет избежать напряженности на рынке труда, заявил журналистам начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодому человеку всегда трудно найти первое рабочее место, и мировой опыт это подтверждает. В Западной Европе, например, уровень безработицы среди молодежи достигает 20-25%, - отметил Олег Токун. - Благодаря действующей в Беларуси системе гарантий по предоставлению первого рабочего места удалось избежать напряжения на рынке труда в этом сегменте. По итогам 2019 года уровень безработицы среди молодежи в Беларуси составляет 6,6% и последние пять лет постоянно снижается".

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занятость Министерство труда и соцзащиты
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