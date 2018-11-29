Минтруда и объединения инвалидов договорились ежегодно строить план совместных действий

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты Беларуси договорилось с общественными объединениями инвалидов разрабатывать ежегодный план конкретных совместных действий по реализации Конвенции о правах инвалидов. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на полях международного форума "Универсальная среда" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Минтруда на открытии форума подписало с пятью общественными объединениями инвалидов соглашения, направленные на объединение усилий по реализации положений конвенции, которую ратифицировала Беларусь. "Этими соглашениями мы формализовали направления, по которым и раньше сотрудничали. Но в рамках этих соглашений мы с каждым общественным объединением намерены подписать на каждый год план работы. Все задачи будут разбиты на конкретные шаги с четкими сроками и исполнителями", - пояснила Ирина Костевич.

Говоря о других важных направлениях реализации конвенции, она отметила, что рабочая группа продолжает заниматься проектом внесения изменений в законы "О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь", "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов", "Об архитектурной и градостроительной деятельности в Республике Беларусь". Во время общественного обсуждения поступило много предложений, ни одно из них не останется без внимания, заверила министр. По завершении работы над проектом все они буду презентованы.

На открытии мероприятия Ирина Костевич подчеркнула два важных посыла. "Сделай мир удобнее, комфортнее и доступнее - таков первый девиз форума. Мы должны понимать: разные могут и должны быть равными - это тоже девиз нашего форума и нашей с вами совместной работы", - обратилась к присутствующим министр.

Она отметила, что мероприятие проводится в канун Международного дня инвалидов (3 декабря) и обратила внимание еще на две даты: 5 декабря - Международный день волонтеров, 5 января 2019 года - 100 лет органам по труду, занятости и социальной защиты. По словам Ирины Костевич, по международным меркам средняя продолжительность жизни уже приближается к 100 годам и пожелала всем встретить свой вековой юбилей.

К пожеланиям активного долголетия минчанам и гостям присоединился и заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Он отметил постоянное стремление столицы развиваться в сторону комфортных условий для самореализации каждого человека и выразил надежду, что форум поможет найти новые предложения для этого.

Форум "Универсальная среда", первая специализированная выставка "ПараЭкспо" и выставка для старшего поколения "50 плюс" открылись сегодня в Минске. На протяжении трех дней в выставочном павильоне по пр. Победителей, 14 будет работать масштабная выставка новаций в средствах реабилитации, мастер-классы и консультации специалистов, дискуссионные секции и масса развлекательных мероприятий. Организаторами форума и выставок выступает "Экспофорум" при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты.-0-