Минтруда и профсоюзы будут мониторить возможные проблемы с режимом труда дистанционных работников

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты совместно с профсоюзами планирует мониторить возможные проблемы с режимом труда дистанционных работников. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов на круглом столе по новациям Трудового кодекса в пресс-центре БЕЛТА.

По его словам, в западных странах много говорят о такой сфере трудовых отношений, как дистанционный труд. Однако законодательного регулирования там немного. И Беларусь в определенной мере является лидером в этой части. "Но есть одна серьезная проблема. Поскольку такой работник не привязан к офису, он не защищен от того, что наниматель может связываться с ним практически круглосуточно. В отличие от работника, который пришел с работы домой и может заняться своими делами, дистанционный работник находится постоянно в контакте, поэтому зачастую у таких людей возникают определенные стрессовые ситуации и сопутствующие заболевания. Мы с помощью профсоюзов будем следить за этой проблемой, мониторить, насколько она для нас станет актуальной", - отметил замминистра.

Игорь Старовойтов подчеркнул, что если такие проблемы будут возникать, то госорганам и профсоюзам нужно будет подумать над установкой каких-то требований. К примеру, чтобы наниматель в определенное время суток не выходил на связь, не отправлял почту, чтобы работник был свободен. "Но это вопрос будущего", - добавил он.

Как отметила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата Совета ФПБ Марина Лазарь, дистанционный труд находится в сфере внимания профсоюзов. "Мы сможем обеспечить защиту прав таких работников. Они выйдут из тени, будут осуществлять свои функции на основе трудового договора, значит, они могут быть членами профсоюза и в полном объеме получать помощь", - констатировала она.

По мнению представителя ФПБ, необходимо широко освещать новеллы Трудового кодекса и вопросы дистанционного труда в частности. Те люди, которые работали без трудовых договоров либо по устным договоренностям, должны знать, что сейчас они могут оформлять полноценный трудовой договор и иметь возможность защищать свои права в любых формах, в том числе и с помощью профсоюзов, резюмировала Марина Лазарь.

Закон, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс, подписан в июле текущего года. Документ позволит создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширить социально-трудовые гарантии работников. Закон вступит в силу в январе 2020 года.-0-

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