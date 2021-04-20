Минтруда и соцзащиты проведет 21 апреля прямую линию по теме пенсий за время работы за границей

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия по вопросам формирования и реализации пенсионных прав за периоды работы за пределами Беларуси пройдет в Минтруда и соцзащиты 21 апреля, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

На вопросы по теме формирования и реализации пенсионных прав за периоды работы вне Беларуси ответит начальник управления регулирования пенсионных отношений Гоморова Елена Васильевна.

Звонки будут приниматься с 11.00 до 12.00 по телефону 8-017-306-38-76.-0-