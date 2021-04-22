Минтруда изучает популярность в Беларуси отцовского отпуска при рождении ребенка

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты изучает, насколько востребован в Беларуси отцовский отпуск при рождении ребенка, чтобы подготовить следующий пакет поправок в Трудовой кодекс. Об этом рассказала журналистам во время видеобрифинга начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист напомнила, что с января 2020 года в трудовом законодательстве стала действовать новая норма, по которой при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель обязан по желанию отца (отчима) ребенка предоставить ему отпуск продолжительностью не более 14 календарных дней. "Мы поставили себе задачу выяснить, насколько востребована эта норма. Провели блиц-опрос на 19 крупных предприятиях в стране. Получили такие сведения: более 40 мужчин-отцов воспользовались правом на отцовский отпуск при рождении ребенка. В текущем году НИИ труда будет проводить такой опрос на 200 предприятиях. Это уже будут более репрезентативные данные", - отметила Марина Артеменко.

По ее словам, в этом году планируется внесение изменений в Трудовой кодекс. "Мы рассматриваем также возможность внесения в ТК изменений, которые будут направлены на совмещение профессиональных и семейных обязанностей родителей. Поэтому мы так активно сегодня изучаем, нуждается ли эта норма (о предоставлении отцовского отпуска. - Прим. БЕЛТА) в корректировке и как нам двигаться дальше. Но сам факт, что такой отпуск используется отцами, очень позитивный", - сказала представитель Минтруда и соцзащиты.-0-