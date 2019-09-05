Минтруда: мобильность - ключевая характеристика дистанционного труда в новом ТК

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильность - ключевая характеристика дистанционного труда в новом Трудовом кодексе. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов на круглом столе по новациям Трудового кодекса в пресс-центре БЕЛТА.

По его словам, в России тоже есть нормы регулирования дистанционного труда. С одной стороны они схожи с теми, что приняты в Беларуси, но есть нюансы. Например, нет требования встретиться нанимателю и работнику при подписании трудового договора. В России, когда говорят о дистанционном труде, больше думают о расстояниях. Ведь, к примеру, между Москвой и Владивостоком огромное расстояние. "Мы же, когда говорим о дистанционном труде, ведем речь о том, что пытаемся регулировать новую мобильную форму труда. Работник может находиться от нанимателя совсем недалеко, при этом он работает в определенной форме отношений, в мобильном режиме, когда у него нет определенного рабочего места. Это главная идеология, которая была заложена в нашей главе "Дистанционный труд". Главное, что человек получает право в мобильном режиме, не привязываясь к какому-то месту, выполнять работу и быть сотрудником организации", - отметил замминистра.

Игорь Старовойтов

Игорь Старовойтов добавил, что до принятия данной главы обосновать человеку, который выполняет работу фактически на свой страх и риск, что он может находиться в статусе работника, было очень сложно. Его могли бы рассматривать как фрилансера. "Сейчас мы говорим о том, что если стороны посчитают необходимым урегулировать отношения как трудовые, законодательство дает им такую возможность, - подчеркнул он. - Принята специальная отдельная глава в Трудовом кодексе, которая гласит, что даже такие особые отношения, которые кардинально отличаются от обычных, можно регулировать как трудовые. Мы считаем это решение перспективным, поскольку таких работников будет становиться больше. И мы понимаем, что их нельзя терять для сферы трудовых отношений, дать уйти в тень, а предоставить возможность законно стать работниками в соответствии с Трудовым кодексом".

Как заметил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Виталий Шилов, надо разделять дистанционный труд и фриланс - трудовые и гражданско-правовые отношения. Норма о необходимости нанимателю и будущему работнику встретиться при подписании трудового договора подвергалась критике. Однако наниматель должен увидеть того работника, за которого он будет потом платить в Фонд соцзащиты населения, обеспечивать социальное страхование, оплачивать отпуск. После этого они могут не встречаться. "Возможно, в будущем мы придем и к электронной трудовой книжке, будем заключать смарт-контракты. Но в настоящее время эта норма принята и поддержана ИТ-компаниями, банковскими учреждениями", - добавил он.

Закон, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс, подписан в июле 2019 года. Документ позволит создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширить социально-трудовые гарантии работников. Закон вступит в силу в январе 2020 года.-0-

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