Минтруда: на выплату пенсий в 2022 году направят Br16,1 млрд

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главой государства подписан закон "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год". Бюджет сформирован с профицитом в сумме Br347,1 млн по средствам профессионального пенсионного страхования, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Доходная часть бюджета фонда составит Br21,4 млрд. Темп роста по отношению к ожидаемому исполнению текущего года - 109,5%.

"Основным источником доходов бюджета фонда будут являться взносы на государственное социальное страхование, которые занимают порядка 90%, или Br19,4 млрд, в том числе Br228 млн - взносы на профессиональное пенсионное страхование, - отметили в Минтруда и соцзащиты. - Также из республиканского бюджета будут выделены субвенции в размере Br1,7 млрд (в том числе для обеспечения сбалансированности бюджета Br423,8 млн, или 2% от общей суммы доходов)".

Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме Br21,1 млрд, темп роста к 2021 году - 109,6%.

Основную часть бюджета фонда в 2022 году - порядка 76% - планируется направить на финансирование пенсий (включая расходы по их выплате), а это Br16,1 млрд.

Финансирование выплат всех видов пособий составит Br4,7 млрд, в том числе на выплату пособий семей, воспитывающих детей, - Br2,7 млрд.

Кроме того, на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения планируется направить Br42,9 млн, на санаторно-курортное лечение и оздоровление - Br48,4 млн.-0-