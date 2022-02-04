Минтруда: на зарплаты бюджетникам в этом году предусмотрено около Br12,6 млрд

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году обеспечен рост номинальной и реальной заработной платы по стране, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

За 2021 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по республике увеличилась на 14,3% и составила Br1434,4 (в декабре - Br1675,3). Реальная заработная плата за январь - декабрь прошлого года составила 104,4%.

"Одна из важнейших задач, предусмотренных Программой социально-экономического развития Беларуси до 2025 года, - повысить оплату труда работников бюджетной сферы. К 2025 году планируется увеличить зарплату отдельным категориям работников бюджетной сферы в 1,5-2 раза. В этих целях принимались меры по увеличению заработной платы воспитателям и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений, работникам учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений путем установления дополнительных стимулирующих выплат", - рассказали в ведомстве.

Под особым контролем - повышение оплаты труда низкооплачиваемым категориям работников. С 1 января 2022 года месячная минимальная заработная плата увеличена на 14,3% к показателю за январь 2021 года и установлена в размере Br457.

Кроме этого, в прошлом году продолжали действовать меры оплате труда работников бюджетных организаций в связи с необходимостью минимизировать негативные явления эпидситуации. Выплачивались дополнительные ежемесячные надбавки медикам, работающим в условиях COVID-19.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций за 2021 год увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 13,5% и составила Br1142,2 (за декабрь - Br1268,5). Как отмечается, такой рост зарплаты позволяет поддерживать покупательскую способность населения, поскольку опережает рост цен на потребительском рынке.

Реальная зарплата в бюджетных организациях в 2021 году составила 103,7% от показателя предыдущего года.

"Для дальнейшего роста зарплаты в бюджетной сфере с 1 января размер базовой ставки увеличен с Br198 до Br207 (роста на 4,5%). За год планируется и второе повышение базовой ставки. Кроме того, увеличена единовременная выплата на оздоровление с 0,5 до 1 оклада в год", - констатировали в министерстве.

Установлены дополнительные стимулирующие выплаты отдельным категориям работников. Учителям и преподавателям, которые являются классными руководителями или кураторами учебной группы, полагается надбавка за классное руководство (кураторство) в размере 100% базовой ставки. Работникам культуры предусмотрена надбавка за работу в отрасли в размере 16% от оклада работника; работникам соцобслуживания - надбавка в сфере социального обслуживания в дифференцированных размерах от 20% до 90% базовой ставки.

В 2022 году на зарплаты бюджетникам предусмотрено около Br12,6 млрд.-0-

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