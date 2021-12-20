Минтруда: накопительное пенсионное страхование увеличит обеспеченность в старости

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 20 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:13 Белорусские студенты победили в международном конкурсе "Палата арбитров" Общество
19:52 Правительство Великобритании выделило $37 млн на вакцинацию бездомных от COVID-19 В мире
19:41 Более 700 мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 23 декабря Регионы
19:34 Дополнительный доход в старости с госгарантией: зачем нужно страхование накопительной пенсии по указу №367 Общество
19:32 Китаянка Цяньтин Тан выиграла золото ЧМ на короткой воде в Абу-Даби Спорт
19:17 В Париже вооруженный мужчина захватил двух женщин в заложницы В мире
19:15 Беженцев-езидов из ТЛЦ под Гродно готова принять езидская община в Армении Общество
19:05 Беларусь и Турция обсудили взаимодействие в торгово-экономической и консульской сферах Политика
19:01 Житель Каменецкого района приговорен к 1,5 года ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети Происшествия
18:45 Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси Спорт
18:37 Минфин: доверие и интерес к страхованию дополнительной пенсии растет Общество
18:33 В Минске в праздничные дни не будут выдавать справки об отсутствии правонарушений Регионы
18:30 Илья Шиманович стал финалистом ЧМ по плаванию на короткой воде Спорт
18:21 Женщина спасла мужчину при пожаре в Несвижском районе Происшествия
18:21 Минтруда: накопительное пенсионное страхование увеличит обеспеченность в старости Общество
18:10 Кочанова: необходима более агрессивная профилактическая работа по противодействию незаконному обороту наркотиков Общество
18:09 Анастасия Шкурдай пробилась в финал ЧМ по плаванию на короткой воде Спорт
18:09 Беларусь и Египет договорились о продвижении на египетский рынок косметической продукции Made in Belarus Экономика
18:02 Григорий Пекарский стал пятым на 50 м баттерфляем на ЧМ по плаванию на короткой воде в ОАЭ Спорт
17:57 Артиллерийские дивизионы ВС Беларуси получили новые командирские машины управления Общество
17:55 Двое минчан задержаны за серию краж катализаторов Происшествия
17:54 Белорусский стеклозавод "Неман" намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном Регионы
17:49 Космонавт Олег Новицкий встретился с пограничниками Общество
17:46 В Ивацевичском районе задержали браконьеров Происшествия
17:37 Инспекция МНС по Минскому району выявила схему дробления бизнеса Регионы
17:36 СК: уголовное дело в отношении Сапеги передано прокурору для направления в суд Происшествия
17:31 Неучтенное место захоронения жертв войны выявили в Барановичском районе Регионы
17:16 В Беларуси в январе-ноябре построили 43,7 тыс. квартир Экономика
17:15 В Эстонии цена на электроэнергию бьет исторические рекорды В мире
17:10 Беженец из ТЛЦ: мы будем ждать, сколько потребуется, обратного пути для нас нет Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 декабря 2021, 18:21

Минтруда: накопительное пенсионное страхование увеличит обеспеченность в старости

Фото из архива
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 2 млн граждан являются получателями пенсий, при действующей солидарной системе государственного социального страхования обеспечение их пенсионных выплат осуществляется за счет работающего населения. Введение добровольного накопительного пенсионного страхования с софинансированием государства позволит дополнительно повысить обеспеченность граждан после выхода на пенсию. На этом акцентировала внимание заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Екатерина Лихачева во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня в Беларуси более 2,4 млн пенсионеров. Ежегодно на финансирование пенсий уходит около Br14 млрд - более Br1 млрд в месяц", - сказала Екатерина Лихачева.

Пенсионная система Беларуси трехуровневая. Первый уровень - обязательное пенсионное обеспечение минимальными гарантиями государства на выплаты социальных пенсий. Второй - обязательное пенсионное страхование в виде трудовых пенсий. Каждый работающий гражданин является застрахованным лицом в системе государственного социального страхования, и за него его работодатель уплачивает обязательные страховые взносы на пенсионное страхование в размере 29% от заработной платы (28% за счет работодателя, 1% - удержание с работника) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

"В нашей стране действует солидарная система государственного социального страхования, в бюджете фонда средства на пенсионное и социальное страхование, поступившие в виде взносов, не накапливаются, а направляются на финансирование пенсий и пособий. Таким образом, работодатели и работающие участвуют в формировании источника финансирования социальных выплат", - добавила представитель ФСЗН.

Екатерина Лихачева также напомнила, что к 2025 году для права на трудовую пенсию обязательный страховой стаж (с уплатой страховых взносов в бюджет фонда) должен составлять не менее 20 лет.

Третий уровень пенсионной системы - добровольное накопительное пенсионное страхование. Оно как раз и получило развитие с принятием указа №367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии". Разница в том, что если до этого гражданин изъявлял желание копить на старость через страхование дополнительной пенсии самостоятельно и только своими средствами, то новации законодательства обеспечивают совместное участие государства в формировании дополнительной накопительной пенсии гражданина.

Сама по себе такая накопительная система широко распространена в мире: в Дании, Нидерландах и Швеции государственная пенсия дополняется профессиональными пенсиями от предприятий. Их получают около 90% работников. В Германии госпенсия дополняется производственной. И таких примеров масса.

Для разъяснения норм указа представители органов Минтруда и соцзащиты совместно с РУСП "Стравита" выезжают в трудовые коллективы. Планируется, что во всех крупных организациях и предприятиях с численностью более 500 человек будет проведена разъяснительная работа. Она стартовала в IV квартале 2021 года и продлится весь следующий год. Кроме того, специалисты рассказывают о накопительной пенсионной страховой системе во время плановых семинаров и вебинаров в своей системе. "Совместно со "Стравитой" информационно-разъяснительной работой планируем охватить большую часть работодателей и работающего населения", - добавила Екатерина Лихачева.

Суть нового механизма в том, что работающий гражданин, у которого до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не менее 3 лет, вправе заключить договор с РУСП "Стравита", одновременно выбрать тариф уплаты взносов в страховую компанию и период получения пенсии. При максимальном тарифе 13%: 10% удерживается от начисленной зарплаты работника, а еще 3% от начисленной зарплаты уплачивает работодатель (предельный максимальный размер). При тарифе 6%: 3% удерживается от начисленной зарплаты работника, а еще 3% уплачивает работодатель. И так далее.

"Привлекательность этой системы в том, что здесь нет дополнительной финансовой нагрузки на работодателя", - отметила Екатерина Лихачева. За граждан, которые будут участвовать в системе добровольного пенсионного страхования, взносы в бюджет фонда работодатели будут уплачивать в меньшем размере (за вычетом уплаченных страховых взносов работодателя в "Стравиту").

Еще один положительный момент этой системы: понижающий размер взносов в бюджет фонда за работающих граждан никак не повлияет на размер их будущей трудовой пенсии. "То есть право и размер пенсии будет формироваться наравне с теми гражданами, которые не участвуют в этой системе", - подчеркнула Екатерина Лихачева. Она уточнила, что отчисление работодателем части процентов на личный счет страхователя не повлияет на коэффициент для расчета пенсии.

С более подробной информацией о всех положениях указа №367 можно ознакомиться на сайтах госорганов и компании "Стравита".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство труда и соцзащиты пенсии страхование
Новости рубрики Общество
Белорусские студенты победили в международном конкурсе "Палата арбитров"
Фото из архива Дополнительный доход в старости с госгарантией: зачем нужно страхование накопительной пенсии по указу №367
Беженцев-езидов из ТЛЦ под Гродно готова принять езидская община в Армении
Фото из архива Минфин: доверие и интерес к страхованию дополнительной пенсии растет
Кочанова: необходима более агрессивная профилактическая работа по противодействию незаконному обороту наркотиков
Фото "Ваяр" Артиллерийские дивизионы ВС Беларуси получили новые командирские машины управления
Главное
Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений
Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье
Кочанова: необходима более агрессивная профилактическая работа по противодействию незаконному обороту наркотиков
Щедрый Новый год в Minsk World! Выгодные цены и гибкие условия оплаты!
Топ-новости
Лукашенко поддержал предложения по кадровым назначениям в системе МИД
Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом
Новые подробности. Хронология нападения на посольство Беларуси и избиения консула
МВД: ходатайство Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца принято к рассмотрению
МИД Беларуси усматривает акт враждебности и агрессии в обсуждаемом в Литве "санкционном законе"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 657
В Беларуси некоторые больницы вернулись к профильной работе
Беженец из ТЛЦ: мы будем ждать, сколько потребуется, обратного пути для нас нет
Червяков: успешная работа региональных предприятий - прочная основа для пополнения местного бюджета
Артиллерийские дивизионы ВС Беларуси получили новые командирские машины управления
В седьмой раз отмечены лидеры потребительского рынка Беларуси
Каранкевич: объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России заработает с 2024 года
Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью
Определены мероприятия по развитию национальной инновационной системы до 2025 года
Для беженцев в ТЛЦ создан достаточный запас продовольствия и необходимых вещей
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.