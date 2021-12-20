Минтруда: накопительное пенсионное страхование увеличит обеспеченность в старости

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 2 млн граждан являются получателями пенсий, при действующей солидарной системе государственного социального страхования обеспечение их пенсионных выплат осуществляется за счет работающего населения. Введение добровольного накопительного пенсионного страхования с софинансированием государства позволит дополнительно повысить обеспеченность граждан после выхода на пенсию. На этом акцентировала внимание заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Екатерина Лихачева во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня в Беларуси более 2,4 млн пенсионеров. Ежегодно на финансирование пенсий уходит около Br14 млрд - более Br1 млрд в месяц", - сказала Екатерина Лихачева.

Пенсионная система Беларуси трехуровневая. Первый уровень - обязательное пенсионное обеспечение минимальными гарантиями государства на выплаты социальных пенсий. Второй - обязательное пенсионное страхование в виде трудовых пенсий. Каждый работающий гражданин является застрахованным лицом в системе государственного социального страхования, и за него его работодатель уплачивает обязательные страховые взносы на пенсионное страхование в размере 29% от заработной платы (28% за счет работодателя, 1% - удержание с работника) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

"В нашей стране действует солидарная система государственного социального страхования, в бюджете фонда средства на пенсионное и социальное страхование, поступившие в виде взносов, не накапливаются, а направляются на финансирование пенсий и пособий. Таким образом, работодатели и работающие участвуют в формировании источника финансирования социальных выплат", - добавила представитель ФСЗН.

Екатерина Лихачева также напомнила, что к 2025 году для права на трудовую пенсию обязательный страховой стаж (с уплатой страховых взносов в бюджет фонда) должен составлять не менее 20 лет.

Третий уровень пенсионной системы - добровольное накопительное пенсионное страхование. Оно как раз и получило развитие с принятием указа №367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии". Разница в том, что если до этого гражданин изъявлял желание копить на старость через страхование дополнительной пенсии самостоятельно и только своими средствами, то новации законодательства обеспечивают совместное участие государства в формировании дополнительной накопительной пенсии гражданина.

Сама по себе такая накопительная система широко распространена в мире: в Дании, Нидерландах и Швеции государственная пенсия дополняется профессиональными пенсиями от предприятий. Их получают около 90% работников. В Германии госпенсия дополняется производственной. И таких примеров масса.

Для разъяснения норм указа представители органов Минтруда и соцзащиты совместно с РУСП "Стравита" выезжают в трудовые коллективы. Планируется, что во всех крупных организациях и предприятиях с численностью более 500 человек будет проведена разъяснительная работа. Она стартовала в IV квартале 2021 года и продлится весь следующий год. Кроме того, специалисты рассказывают о накопительной пенсионной страховой системе во время плановых семинаров и вебинаров в своей системе. "Совместно со "Стравитой" информационно-разъяснительной работой планируем охватить большую часть работодателей и работающего населения", - добавила Екатерина Лихачева.

Суть нового механизма в том, что работающий гражданин, у которого до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не менее 3 лет, вправе заключить договор с РУСП "Стравита", одновременно выбрать тариф уплаты взносов в страховую компанию и период получения пенсии. При максимальном тарифе 13%: 10% удерживается от начисленной зарплаты работника, а еще 3% от начисленной зарплаты уплачивает работодатель (предельный максимальный размер). При тарифе 6%: 3% удерживается от начисленной зарплаты работника, а еще 3% уплачивает работодатель. И так далее.

"Привлекательность этой системы в том, что здесь нет дополнительной финансовой нагрузки на работодателя", - отметила Екатерина Лихачева. За граждан, которые будут участвовать в системе добровольного пенсионного страхования, взносы в бюджет фонда работодатели будут уплачивать в меньшем размере (за вычетом уплаченных страховых взносов работодателя в "Стравиту").

Еще один положительный момент этой системы: понижающий размер взносов в бюджет фонда за работающих граждан никак не повлияет на размер их будущей трудовой пенсии. "То есть право и размер пенсии будет формироваться наравне с теми гражданами, которые не участвуют в этой системе", - подчеркнула Екатерина Лихачева. Она уточнила, что отчисление работодателем части процентов на личный счет страхователя не повлияет на коэффициент для расчета пенсии.

С более подробной информацией о всех положениях указа №367 можно ознакомиться на сайтах госорганов и компании "Стравита".-0-