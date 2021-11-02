Минтруда напомнило о новых пенсионных гарантиях многодетным матерям

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты в своем Telegram-канале напомнило о новшестве в пенсионном обеспечении многодетных матерей, по которому с этого года увеличена общая продолжительность времени по уходу за ребенком, включаемая в трудовой стаж, а также снижен требуемый пенсионный возраст, сообщает БЕЛТА.

Норма вступила в силу с 1 января этого года в соответствии с указом "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, предоставлено право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет. При этом установлены пониженные требования к стажу работы: требуется 5 лет работы с уплатой обязательных страховых взносов (страховой стаж) и 15 лет общего стажа (с учетом страхового).

Независимо от возраста пенсия по возрасту назначается многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 16-летнего возраста, при стаже работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственного в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачета в стаж времени ухода за детьми).

Многодетным матерям, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, трудовая пенсия по возрасту назначается по достижении общеустановленного пенсионного возраста при пониженном страховом стаже - 10 лет и наличии 20 лет общего стажа (с учетом страхового).

В общий стаж наряду с периодами работы засчитываются также периоды ухода за детьми в возрасте до 3 лет общей продолжительностью не более 12 лет.

Напомним, для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях в 2021 году требуется не менее 18 лет страхового стажа. Страховой стаж ежегодно увеличивается на 6 месяцев до 20 лет к 2025 году.-0-

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