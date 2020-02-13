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13 февраля 2020, 14:48

Минтруда назвало лидеров среди регионов по открытию счетов на семейный капитал

Светлана Белаш
Светлана Белаш

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего депозитов на семейный капитал в Беларуси открыто в Брестской, Гомельской и Минской областях. Об этом сообщила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Началась вторая пятилетка программы семейного капитала. Эта долгосрочная мера в системе государственной поддержки многодетных семей показала свою эффективность. За прошлое пятилетие открыто более 78 тыс. депозитных счетов, на которые зачислено более $783,3 млн, - сказала Светлана Белаш. - Самый активный регион - Брестский, где большое количество многодетных семей, далее идут Гомельская и Минская области".

Программа действует с 2015 года. Тогда был открыт 11 581 счет ($115,81 млн), в 2016-м - 18 982 ($189,82 млн), в 2017-м - 16 840 ($168,4 млн), в 2018-м - 15 466 ($154,66 млн), в 2019-м - 15 461 счет ($154,61 млн). Право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери.

С 1 января текущего года программа продлена на новую пятилетку, причем появились некоторые новшества, в том числе расширены направления досрочного использования средств.

Семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. и будет ежегодно индексироваться. Назначается он при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. Обратиться за назначением необходимо в течение 6 месяцев с момента рождения. "После того, как местным органом власти принято решение назначить семейный капитал, у семьи есть шесть месяцев для открытия депозитного счета в Беларусбанке. В прошлую пятилетку были случаи, когда этот срок был пропущен. Например, в 2019 году 22 семьи пропустили шестимесячный срок для обращения и еще 30 семей не уложились в шестимесячный срок для открытия депозитного счета, - отметила Светлана Белаш. - Но в указе №345, положения которого действуют с 1 января 2020 года, предусмотрено восстановление пропущенного срока и за назначением семейного капитала, и для открытия счета в банке. Для этого нужно обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган с соответствующим заявлением. Это право есть у семей, которые попадают как под действие новой программы, так и программы 2015-2019 годов".

Выплата будет производиться в размере, действующем на дату рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

Если семейный капитал назначен по программе 2015-2019 годов, права на его назначение в период 2020-2024 годов у семьи не будет. Другими словами, право на семейный капитал дается только один раз, даже если в последующем рождались еще дети.

Обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы за назначением семейного капитала можно будет не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а за распоряжением средствами - либо по месту назначения семейного капитала, либо в соответствии с регистрацией граждан по месту жительства (месту пребывания). "К примеру, многодетная мать, которая имеет право на назначение семейного капитала, может быть зарегистрирована в Минске, а фактически проживать где-нибудь в Гродненском регионе. Соответственно, теперь она может обратиться за назначением семейного капитала, исходя из регистрации по месту пребывания", - отметила Светлана Белаш. Все назначения фиксируются в республиканской информационной базе, что исключает возможность повторного назначения уже по месту жительства.

При установлении права на распоряжение средствами семейного капитала (в том числе досрочное) состав семьи определяется на дату подачи соответствующего заявления. К слову, в Минтруда отметили, что поступают обращения о включении в состав семьи отцов, которые все это время оставались сожителями. "К нам поступает много вопросов о том, как учесть состав семьи, в том числе в случае, если имело место расторжение брака или не был заключен брак на момент появления третьего или четвертого ребенка. И отец претендует на то, чтобы его включили в состав семьи, так как хочет расходовать средства семейного капитала и на себя. Но есть абсолютно прямые нормы законодательства, которые говорят о том, что состав семьи для назначения семейного капитала определяется на дату рождения ребенка, в связи с появлением которого и возникает это право. Так же и с остальными детьми - учитываются те, которые на эту дату еще не достигли 18-летнего возраста", - пояснила Светлана Белаш.

Консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Светлана Коваль добавила, что семейный капитал, как правило, назначается именно матери. Когда у нее такого права нет, возможно назначение отцу. "Для назначения семейного капитала нужны гражданство и постоянное проживание в Беларуси. Если мать не имеет гражданства и (или) постоянного проживания, тогда право переходит отцу. Но, вообще, сам факт назначения не означает, что эти средства для конкретного родителя. Они назначаются на семью. И использовать их можно на любого члена семьи (включая и рожденных позже детей) по всем направлениям: на улучшение жилищных условий, на образование, здравоохранение. Обращаться за распоряжением должен тот человек, на которого назначен семейный капитал. В случае расторжения брака родитель, который не проживает с детьми, теряет право на распоряжение семейным капиталом", - отметила Светлана Коваль.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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