Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общереспубликанском банке вакансий заявлено более 76 тыс. вакансий, из них около 62% - по рабочим профессиям. В Минтруда и соцзащиты рассказали, каких предложений на полный рабочий день больше всего в каждой конкретной сфере деятельности и как ситуация изменилась с марта, сообщает БЕЛТА.

Общее число вакансий за месяц немного выросло. Больше всего мест на полный рабочий день, как и месяцем ранее, заявлено организациями промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения и в сфере социальных услуг, строительства, оптовой и розничной торговли.

Если конкретно, то в промышленности особенно требуются швеи (1,3 тыс. вакансий), слесари-ремонтники (479 вакансий), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447 вакансий - здесь самый заметный прирост свободных мест), слесари механосборочных работ (411 вакансий) и водители автомобиля (319 вакансий).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве организации нуждаются в трактористах-машинистах сельхозпроизводства (1,5 тыс. вакансий), операторах машинного доения (901 вакансия), водителях автомобиля (729), животноводах (672) и ветврачах (445 вакансий).

Медики неизменно в топе востребованных профессионалов: в банке 2,4 тыс. вакансий медицинской сестры, 2,3 тыс. - врача-специалиста. Нужны и санитары (1,2 тыс. вакансий), фельдшеры-лаборанты (364), фельдшеры (260 вакансий).

В строительстве, наоборот, свободных мест поубавилось, например, из топа запросов нанимателей исчезли штукатуры. Сейчас наиболее востребованы каменщики (557 вакансий), плотники (327), маляры (317) и монтажники строительных конструкций (229 вакансий).

Наконец, в торговле, как и в марте, большой выбор предложений для продавцов (1,4 тыс. вакансий), контролеров-кассиров (803). Для грузчиков в этой сфере есть 405 вакансий, поваров - 276, водителей автомобиля - 153 вакансии.-0-