Минтруда о переформатировании пенсий: будем максимально развивать добровольное пенсионное страхование

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут максимально развивать добровольное пенсионное страхование, сообщила журналистам министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, комментируя представленную сегодня в Палате представителей программу деятельности правительства до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача государства, правительства - обеспечить пенсионные гарантии, ее никто не отменяет. Второе - максимально развивать добровольное пенсионное накопление, чтобы увеличить размер пенсий и обеспечить достойный уровень и качество жизни в старости", - сказала Ирина Костевич.

Она констатировала, что механизм добровольного пенсионного страхования пока не так востребован у граждан. "Увы, сегодня только около 4% или чуть более занимаются этим. Задача правительства - максимально развернуть разъяснительную работу, популяризацию этого механизма среди работающих граждан, особенно тех, у которых достаточно высокая зарплата, превышающая средний уровень по стране", - отметила министр.

"Задача правительства - обеспечить достойный уровень доходов независимо от того, какого возраста гражданин. Но это задача не только государства, но и самого человека. Размер пенсии зависит от стажа трудовой деятельности и уровня заработной платы, с которой человек уходит на пенсию. Поэтому каждый должен быть нацелен максимально долго работать для максимального трудового стажа и, конечно, повышать свой профессиональный уровень, чтобы обеспечивать карьерный рост и получать максимально высокую зарплату", - добавила Ирина Костевич.-0-