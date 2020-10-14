Минтруда обсуждает изменения в ТК для лучших условий совмещения карьеры с семейной жизнью

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты обсуждает с общественностью возможные изменения в Трудовой кодекс. Они будут направлены в том числе на развитие условий для гармоничного баланса семья-работа. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед встречей с многодетными мамами в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ирины Костевич, вопросы социально-экономической поддержки семей с детьми находятся в постоянном поле зрения государства. И чтобы повышать эффективность принимаемых мер, госорганы прислушиваются к запросам общества, в частности, обсуждают их с активом ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей". Многие темы будут затронуты и сегодня.

Так, важным является развитие условий для гармоничного баланса семья-работа. Многодетным семьям по Трудовому кодексу предоставляется свободный от работы день в неделю, оплачиваемый в размере среднего заработка. В качестве альтернативы данной нормы, пояснила Ирина Костевич, предлагается рассмотреть такую норму, как сокращенный 7-часовой рабочий день для родителей, воспитывающих троих и более детей до 16 лет.

Минтруда и соцзащиты также будет активно работать с нанимателями по продвижению концепции "Компании, дружественные родителям". Ее цель - убедить предприятия в эффективности политики поддержки семьи, создать корпоративную культуру уважения и поддержки работников с семейными обязанностями. Эта работа будет вестись в тесном взаимодействии с Федерацией профсоюзов Беларуси.

Еще одно направление - стимулирование равного участия родителей в воспитании детей, в семейных отношениях, повышение ответственного отцовства. Непропорционально большая нагрузка на женщин в семье (в среднем в 2,5 раза больше, чем у мужчин) влияет на многие аспекты как в семейной жизни, так и в возможностях саморазвития, образования, карьеры.

"Для вовлечения отцов в процесс воспитания детей с 2020 года им предоставлена возможность уйти в социальный отпуск до 14 дней в первые 6 месяцев после рождения ребенка. Эта норма закреплена в Трудовом кодексе", - напомнила Ирина Костевич.

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