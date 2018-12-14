Минтруда: около 43% получателей субсидий на свое дело в Беларуси - женщины

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины среди получателей субсидий для организации предпринимательской деятельности составляют около 43%. Такие данные озвучил сегодня журналистам начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы занимаемся развитием самозанятости женщин в том числе путем предоставления субсидий для организации предпринимательской деятельности. За 9 месяцев 2018 года 561 женщина получила такую субсидию - это 42,6% от общего количества всех безработных, которым оказана такая помощь", - сказал Олег Токун.

Субсидия безвозвратная, но целевая. Ее получатель берет на себя обязательство потратить предоставленные средства на цели, заявленные в его бизнес-плане, и должен подтвердить это. Субсидия предоставляется, как правило, в размере 11 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ с 1 ноября этого года по 31 января 2019-го - Br214,21), при организации бизнеса в сельской местности или регионе с высокой напряженностью на рынке труда - 15 БПМ, если деятельность связана с внедрением инноваций - 20 БПМ.

Большинство получательниц (461) использовали средства для организации бизнеса в качестве ИП, ремесленную деятельность начали 97, еще три решили оказывать услуги в сфере агроэкотуризма. "Кроме того, 366 женщин из указанных прошли предварительное обучение основам предпринимательской деятельности", - добавил Олег Токун.

Виды деятельности, за которые берутся новоиспеченные бизнес-леди, почти не отличаются от тех, в которых организуют занятость мужчины: оказание различных бытовых услуг, торговля и т.д.-0-