Минтруда определило порядок оценки качества аттестации рабочих мест

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты определило порядок оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Инструкция утверждена постановлением ведомства от 23 июля 2019 года №41, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Оценка носит профилактический характер и направлена на соблюдение требований нормативных правовых актов. Она проводится раз в пять лет (по мере необходимости) комитетами по труду, занятости и социальной защите областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома, Минтруда.
Специалисты вправе запрашивать и получать необходимые документы, свободно проходить на территорию, объекты и в помещения нанимателя, осматривать рабочие места. Должны изучаться приказы об организации, проведении аттестации и внеочередной аттестации (переаттестации), их утверждении; перечень рабочих мест, подлежащих аттестации; протокол результатов обследования на соответствие производственного оборудования и технологических процессов требованиям охраны труда.
В зоне внимания будет находиться перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованию; протоколы измерений, расчетов показателей тяжести и напряженности трудового процесса; карты фотографии рабочего времени и аттестации рабочего места по условиям труда; протокол аттестационной комиссии о завершении работы по аттестации. По результатам оценки оформляется заключение. При нарушениях выносится предписание об их устранении. Если недоработки в установленный срок исправляются, меры ответственности не применяются.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-