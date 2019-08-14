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Минтруда: оценка полноты поданных нанимателями сведений о вакансиях - профилактическое мероприятие

Общество 14.08.2019 | 17:57
Фото из архива
Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определенный постановлением Министерства труда и социальной защиты порядок проведения оценки полноты сведений о наличии вакансий носит исключительно предупредительно-профилактический характер. Только при неустранении нарушений к нанимателю применяются меры ответственности, пояснили корреспонденту БЕЛТА в Минтруда.

Постановление Министерства труда и социальной защиты от 5 июля 2019 года №33 "О порядке проведения оценки полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий)" вступило в силу 27 июля.

"Органы по труду, занятости и социальной защите, в том числе соответствующие комитеты облисполкомов и Мингорисполкома, а также управления гор- и райисполкомов, были наделены правом оценивать полноту сведений о вакансиях в конце ноября 2018 года. Новое постановление Минтруда нацелено на единообразное применение норм законодательства, регулирующих осуществление органами по труду, занятости и социальной защите мероприятий технического (технологического, поверочного) характера", - подчеркнули специалисты министерства.

Документ содержит инструкцию, в которой прописан порядок осуществления оценки. Такое мероприятие проводится органами по труду в случае представления им нанимателем неполных сведений о наличии вакансий. Выявить факт неполноты легко: достаточно сравнить представленные сведения с теми, которые наниматель разместил в СМИ, рекламных объявлениях в местах общественного пользования, на интернет-ресурсах.

Если подобные факты подтверждаются, специалисты органов по труду, занятости и социальной защите посещают нанимателя и изучают кадровую документацию, предварительно уведомив его о дате данного мероприятия. "Оно носит предупредительно-профилактический характер, и в случае установления нарушений должностным лицом органа по труду, занятости и социальной защите выносится предписание об устранении нарушения. Если после этого ситуация не будет исправлена, а также если будут выявлены нарушения, устранение которых невозможно, к нанимателю могут применяться меры ответственности в порядке, установленном законодательством", - отметили в Минтруда.

Специалисты напомнили, что закон "О занятости населения Республики Беларусь" обязывает нанимателей письменно уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии свободных рабочих мест в течение пяти дней со дня их образования с указанием условий труда и размера его оплаты.-0-

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Теги
занятость, Министерство труда и соцзащиты, трудоустройство
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