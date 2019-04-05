Минтруда ответило на вопросы, поступившие к "Большому разговору" от граждан без обратного адреса

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Министерства труда и социальной защиты появился блок материалов, в котором собраны обобщенные ответы на некоторые обращения по вопросам социально-трудовой сферы, поступившие накануне и в ходе "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Всего по итогам встречи в Минтруда направлено для рассмотрения 255 вопросов от граждан. "Большинство заявителей, контактные данные которых удалось выяснить, получили разъяснения и ответы на свои вопросы. Контактные данные некоторых заявителей установить не удалось. В связи с этим министерством подготовлена обобщенная информация по вопросам указанной категории граждан", - пояснили в ведомстве.

В частности, даны разъяснения по условиям и оплате труда, дифференциации зарплат по отраслям и регионам, пенсионному обеспечению и мерам социальной поддержки, трудовым отношениям (продлению контрактов), обобщены меры содействия занятости, аспекты государственной семейной политики.

Кроме того, заявители, которые не нашли ответов на свои вопросы в этом блоке, могут направлять их повторно через специальную рубрику "Электронные обращения", расположенную на главной странице сайта министерства.-0-