Минтруда ответило на вопросы, поступившие к "Большому разговору" от граждан без обратного адреса

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Министерства труда и социальной защиты появился блок материалов, в котором собраны обобщенные ответы на некоторые обращения по вопросам социально-трудовой сферы, поступившие накануне и в ходе "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.
Всего по итогам встречи в Минтруда направлено для рассмотрения 255 вопросов от граждан. "Большинство заявителей, контактные данные которых удалось выяснить, получили разъяснения и ответы на свои вопросы. Контактные данные некоторых заявителей установить не удалось. В связи с этим министерством подготовлена обобщенная информация по вопросам указанной категории граждан", - пояснили в ведомстве.
В частности, даны разъяснения по условиям и оплате труда, дифференциации зарплат по отраслям и регионам, пенсионному обеспечению и мерам социальной поддержки, трудовым отношениям (продлению контрактов), обобщены меры содействия занятости, аспекты государственной семейной политики.
Кроме того, заявители, которые не нашли ответов на свои вопросы в этом блоке, могут направлять их повторно через специальную рубрику "Электронные обращения", расположенную на главной странице сайта министерства.-0-
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