Минтруда: пенсии можно получить в 13 банках Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В процесс выплаты пенсий, назначенных органами по труду, занятости и социальной защите, вовлечено 13 банков, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Пенсию можно получать через 13 банков: ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк", ОАО "Паритетбанк", ОАО "Приорбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белвнешэкономбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ЗАО "Банк "Решение", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО "БТА Банк", ЗАО "Минский транзитный банк", ОАО "Белорусский народный банк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Банк Дабрабыт". Пенсии зачисляются на открытый пенсионером в одном из указанных банков счет, в том числе доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платежной карточки", - рассказали в Минтруда и соцзащиты.

Заявление о перечислении пенсии на счет в банке может быть оформлено в органе по труду, занятости и социальной защите, осуществляющем выплату пенсии, или в банке.

Получателям следует помнить, что заявление действительно в течение трех лет. Возобновлять его пенсионеру нужно не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия предыдущего заявления.-0-