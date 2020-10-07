Минтруда: пенсии выплачивают своевременно, обращений по поводу задержки нет

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансирование и выплата пенсий производятся своевременно и в полном объеме. Обращений по вопросу задержки выплат в органы по труду, занятости и социальной защите не поступало. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Назначенные этими органами пенсии выплачиваются по выбору получателей через объекты почтовой связи, банки или специализированные организации по доставке.

Выплата пенсий происходит ежемесячно с 5-го по 26-е число. При этом каждому получателю установлена дата - конкретное число, когда пенсия ежемесячно доставляется/выплачивается (по желанию пенсионера) в объекте почтовой связи либо зачисляется на счет пенсионера в банке. Если дата выплаты пенсии приходится на выходные или праздничные дни, то выплата осуществляется досрочно.

"Финансирование и выплата пенсий в январе-сентябре производились своевременно и в полном объеме, - заверили в Минтруда и соцзащиты. - В октябре также выплата пенсий начата своевременно. Обращений от граждан в органы по труду, занятости и социальной защите по вопросу задержки выплаты пенсий не поступало".

Если у пенсионера возникают какие-либо вопросы по выплате пенсии, он может обратиться в орган, осуществляющий его пенсионирование, либо на инфолинию Минтруда по телефону 8 (017) 309-9-309.-0-