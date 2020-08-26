Минтруда поддержало предложения ФПБ по социально-экономической защите работников

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты поддержало ряд предложений Федерации профсоюзов Беларуси по социально-экономической защите работников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В конце июля Федерация профсоюзов направила в правительство пакет предложений по социально-экономической поддержке работников. В настоящее время идет отработка механизмов реализации предложенных мер с отраслевыми министерствами и ведомствами. Эти вопросы обсудили сегодня на рабочей встрече министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и председатель ФПБ Михаил Орда.

Одним из важных направлений Федерация профсоюзов и Минтруда считают принятие дополнительных мер по вопросам материальной ответственности работников. Изменениями в Трудовой кодекс, вступившими в силу с 28 января этого года, установлен запрет на взыскание с работников сумм штрафов, которые были наложены на нанимателя. Однако названные нормы законодательства не отменили действие решений судов, принятых ранее, до вступления в силу изменений в Трудовой кодекс. Отдельные решения все еще реализуются, и работники вынуждены уплачивать значительные суммы. Участники встречи считают, что такой подход должен быть скорректирован. Работники должны быть освобождены от уплаты указанных сумм. Для этого понадобится внести изменения в законодательство. Соответствующее предложение в ближайшее время будет внесено в правительство.

Работа предприятий в условиях пандемии коронавируса обозначила необходимость усиления гибкости трудового законодательства в части принятия оперативных мер по предотвращению заражения работников на рабочих местах. В этой связи Министерством труда и социальной защиты поддержаны предложения ФПБ по законодательному закреплению права нанимателя предоставлять работнику, контактировавшему с заболевшим или прибывшему из регионов с повышенным риском заражения, с его согласия, отпуск продолжительностью до 15 календарных дней для нахождения в режиме самоизоляции с сохранением заработной платы в размере не ниже двух третей тарифной ставки (тарифного оклада), оклада.

Еще одна важная мера в этом отношении, которая поддержана сторонами, - это обеспечение возможности для нанимателя создавать из отдельных категорий работников "подменный трудовой резерв" на случай инфицирования основного персонала. Предлагается нормативно закрепить право нанимателя предоставлять работнику с его согласия отпуск для прохождения режима самоизоляции в условиях обязательного пребывания в месте, которое будет определено нанимателем. При этом за работником должна сохраняться заработная плата в размере не ниже установленной ему тарифной ставки (тарифного оклада), оклада, если иное не установлено коллективным договором, соглашением.

Во время встречи обсуждены вопросы оказания материальной помощи семьям на предприятиях и организациях в подготовке детей к школе в соответствии с коллективными договорами. Представители республиканского профцентра отметили, что членские организации ФПБ выделят около Br5 млн на эти цели. В продолжение темы стороны решили выступить с предложением о включении в действующее Генеральное соглашение между правительством, республиканскими объединениями профсоюзов и нанимателей на 2019-2021 годы рекомендации о внесении в коллективные договоры положения об оказании материальной помощи семьям работников предприятий и организаций для подготовки детей к школе.

На встрече также обсуждена повестка предстоящего заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам. -0-