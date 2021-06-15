Минтруда поддержало резолюцию Международной конференции труда по реагированию на кризис из-за COVID

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич выступила на пленарном заседании 109-й сессии Международной конференции труда (МКТ) в формате видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

С 28 мая по 19 июня проходит 109-я сессия важнейшего форума Международной организации труда (МОТ), в работе которой участвует трехсторонняя делегация Республики Беларусь, включающая представителей правительства, объединений профсоюзов и нанимателей. В этом году дискуссия на пленарных заседаниях конференции посвящена влиянию пандемии COVID-19 на сферу труда. В качестве основы для обсуждения участникам представлен доклад генерального директора Международного бюро труда Гая Райдера "Труд во времена COVID".

Выступая с докладом на пленарном заседании, Ирина Костевич отразила меры социально-трудовой политики Беларуси в условиях распространения коронавирусной инфекции, направленные на минимизацию ее последствий, повышение доходов граждан, поддержание устойчивости рынка труда.

Среди указанных мер - выплата специальных ежемесячных надбавок медицинским и социальным работникам; установление доплат за счет республиканского бюджета до минимальной заработной платы работникам, находившимся в режиме неполной занятости или простое; сохранение социальных гарантий работникам, которые находились на больничном. В качестве важнейшей тенденции на рынке труда Беларуси в период пандемии Ирина Костевич отметила активное использование в системе трудовых отношений новых гибких форм занятости, в особенности дистанционной работы.

Министр также проинформировала о принятии государством дополнительных законодательных мер в сфере трудовых отношений. Важной новацией для охраны здоровья работников стало предоставление им возможности в случае болезненного состояния, с согласия нанимателя, использовать три дня отдыха без получения больничного листа. По словам министра, принимаемые меры дали положительный эффект. На протяжении всего периода пандемии в республике не было периодов массовых увольнений, уровень безработицы составил в 2020 году 4%, не было допущено снижения доходов населения.

Ирина Костевич подчеркнула сохранение актуальности повестки дня МОТ - обеспечение достойного труда для всех. В этой связи министр поддержала принятие итогового документа конференции по реагированию на кризис, вызванный пандемией COVID-19, который содержит четкие и понятные ориентиры для формирования мер социально-экономической политики.-0-