13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтруда подготовило изменения в ТК по внедрению комбинированной дистанционной работы. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня имеем стабильный рынок труда. Уровень безработицы в ряде европейских стран достаточно высокий, у нас же по итогам 2020 года, текущего года уровень безработицы - менее 4%. В январе 2020 года были приняты изменения в Трудовой кодекс. Мы приняли новые, гибкие формы занятости - дистанционный труд, который позволил нашему рынку труда спокойно пережить 2020 год. И сегодня, видя серьезные посылы и потребности рынка труда к этим дистанционным формам занятости, мы идем дальше и подготовили новые изменения в ТК в части комбинированной дистанционной работы. Это запрос со стороны работодателя", - отметила Ирина Костевич.

Она уточнила, что уже прошла серьезная дискуссия с органами государственного управления, нанимателями, подготовленный проект на финальной стадии перед представлением его правительству. А в следующем году он будет рассмотрен депутатами в двух чтениях.

Министр напомнила, что в программе социально-экономического развития на пятилетку определены главными целями достойный труд, справедливая зарплата, здоровые условия труда и социальная защита трудящихся.

Форум собрал экспертное сообщество - это авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

"На конференции мы обсуждаем вопрос развития эффективного рынка труда, а, самое главное, права на свободное принятие решения, как будет развиваться наша страна. То, что сегодня происходит в мире, - это нарушение норм международного права и противоречит Уставу МОТ. Социально-трудовые гарантии, рынок труда, все, на что сегодня Европейский союз, США и другие страны, объявив нам санкции, как ни прискорбно, пытаются повлиять. Развитие страны - это создание добавленной стоимости, которая делается руками наших трудовых ресурсов, - отметила Ирина Костевич. - Вызовы, которые поставил перед нами Европейский союз в виде санкций, заставили нас консолидироваться, чтобы не допустить снижения экономического роста и обеспечить стабильный рынок труда. Люди не должны потерять свое рабочее место, зарплату. Мы должны обеспечить качественную жизнь наших граждан".

По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации применить защитные механизмы.-0-