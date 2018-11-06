Минтруда пояснило порядок подтверждения занятости и учебы за границей

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с декретом "О содействии занятости" граждане Беларуси, работающие или получающие образование в дневной форме за границей, при предъявлении подтверждающих документов не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике и оплачивающих услуги с возмещением затрат. Какие подтверждающие документы для этого необходимы, БЕЛТА разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.

"Указанным категориям граждан необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме. Для работающих за границей такими документами могут быть копия трудового договора (контракта); копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности; копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности. Обучающиеся могут предоставить справку из учреждения образования;

копии договора на оказание образовательных услуг или иных документов, подтверждающих факт обучения", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Документы должны быть предоставлены с официальным переводом на русский или белорусский язык - т.е. он должен быть заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны (нотариально; апостилем; иной существующей формой заверения официального перевода документов).

Предоставить документы в комиссию возможно в форматах pdf, jpg, jpeg, png посредством электронной почты (в этом случае размер файла не должен превышать 5 Мб), обычной почтовой связи либо через личное обращение. Все адреса и контакты указаны на официальных сайтах районных, городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах.

"Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут сформированы к 1 февраля 2019 года. И мы просим предоставлять в комиссии подтверждающие занятость документы до 21 января 2019 года. Затем списки будут формироваться ежеквартально, поэтому в дальнейшем направлять документы рекомендуется до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 января", - добавили в министерстве.

Предоставив документы, человеку не нужно каждый квартал подтверждать свою работу или учебу за границей. Период, в течение которого гражданин признается занятым в экономике, определяется комиссией на основании предоставленных документов.

Вопросы по реализации декрета (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих занятость, определение трудной жизненной ситуации и др.) можно адресовать в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации.-0-