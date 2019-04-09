Минтруда пояснило порядок возмещения командировочных расходов для водителей-международников

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возмещение расходов при направлении в служебную командировку водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, регулируется разными нормами Положения "О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках" - в зависимости от цели командировки. Соответствующее пояснение дал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

Если такие перевозки относятся к лицензируемому виду деятельности, то возмещение расходов регулируется нормами главы 7 Положения, а при направлении в служебную командировку таких водителей для собственных нужд организации - общими нормами документа.

Международная автомобильная перевозка для собственных нужд - перевозка, которая носит вспомогательный характер по отношению к основным видам деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для целей Положения вспомогательный характер носит международная перевозка в случае, если она не относится к лицензируемым видам деятельности.

Таким образом, если служебная командировка соответствует лицензируемому виду деятельности, водителю за все время нахождения в ней, включая время пребывания в пути, возмещаются расходы по найму жилого помещения и суточные за каждые сутки - в виде общей выплаты без представления подтверждающих документов. При этом общая выплата может быть установлена как единой для всех стран командирования, так и разной. Конкретный размер и порядок расчета общей выплаты в сутки определяется нанимателем.

"С учетом изложенного общая сумма выплат командированному водителю за время служебной командировки будет определяться путем умножения общей выплаты, определенной нанимателем, на количество календарных дней служебной командировки", - подытожил Андрей Лобович.

Если расходы по найму жилого помещения превышают размер общей выплаты, они возмещаются нанимателем на основании подтверждающих документов в размерах, не превышающих установленные в приложениях 1 и 2 к Положению. А суточные - в размерах, установленных в этих же приложениях.-0-

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