Минтруда поможет с разработкой территориальных и отраслевых систем управления охраны труда

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по разработке систем управления охраны труда на отраслевом и территориальном уровнях. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню охраны труда (28 апреля), заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

Отдельное внимание замминистра обратил на то, что теперь законодательно закреплена практика разработки систем управления охраны труда на отраслевом и территориальном уровнях. "Кое-где такая практика уже внедрена. Теперь это обязательно повсеместно. Местные органы власти, республиканские органы госуправления должны разрабатывать и утверждать на своем уровне - отраслевом и территориальном. Минтруда и соцзащиты как раз сейчас работает над рекомендациями по разработке таких систем. В течение этого года они будут приняты", - сказал Игорь Старовойтов.

Он отметил работу территориальных мобильных групп, которые создаются на уровне местных органов власти и тоже занимаются вопросами безопасности. В их составе работают представители различных надзорных органов, территориальной власти. "Исходя из ситуации в конкретном районе, они регулируют свою работу, - добавил замминистра. - Но прежде была проблема: не было нормативно-правовой базы для этого. А ведь это важный механизм на местном уровне. Поэтому, чтобы закрепить такую форму, мы полномочия на проведение этой работы закрепим в законе об охране труда. И сейчас также совместно с ФПБ будем готовить единый порядок для работы таких мобильных групп. Это будут рекомендации".

Все эти меры призваны обеспечить системность работы по охране труда, заключил Игорь Старовойтов.-0-