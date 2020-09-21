Минтруда: пособия в Беларуси выплачиваются на более чем 460 тыс. детей

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый четвертый ребенок в Беларуси получает детские пособия - всего на 1 июля 2020 года такие выплаты делались на 462,8 тыс. детей. Такие цифры БЕЛТА привели в Министерстве труда и социальной защиты.

"Расходы бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на выплату пособий семьям в 2019 году составили Br2,3 млрд, или 1,7% ВВП. Наиболее заметная прямая финансовая поддержка оказывается семьям с детьми до трех лет", - добавили в Минтруда.

В структуре расходов бюджета пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет около 60% от всех выплат на пособия. Такое пособие получают почти 270 тыс. детей. Оно назначается независимо от занятости, доходов, уплаты страховых взносов.

Размер пособия по уходу за первым ребенком - 35% среднего заработка по стране (с 1 августа - Br427), за вторым и последующими детьми - 40% (Br488). Размеры единовременных пособий: при рождении первого ребенка - 10 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения (Br2 561), при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ (Br3 585).

"Если суммировать единовременные пособия и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, то выйдет, что в среднем в первые 12 месяцев на одного ребенка ежемесячно выходит Br660, на двух детей - почти Br940 (с учетом пособия на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет)", - подытожили в Минтруда.-0-