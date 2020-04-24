Минтруда предлагает проводить в регионах недели или месячники нулевого травматизма

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недели или месячники нулевого травматизма, возможно, будут проводиться в регионах. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля), заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

Концепция нулевого травматизма уже некоторое время реализуется в Беларуси. Когда подписывалось Генеральное соглашение на 2019-2021 годы между Минтруда, нанимателями и профсоюзами, был объявлен старт совместной информационной кампании по продвижению принципов и правил, заложенных в концепции.

"Стараемся на всех мероприятиях говорить об этом документе (с ним можно ознакомиться на нашем сайте). Своеобразный чек-лист для работников и нанимателей о том, что делать на предприятии в области охраны труда в повседневной работе, - пояснил Игорь Старовойтов. - Но у нас есть еще одна идея. Будем разрабатывать новые предложения в программу по охране труда на 2022-2025 годы. И хотим предложить такое - неделя или месяц нулевого травматизма. Будем эту тему продвигать".

Суть в том, чтобы целые районы или области ставили себе конкретную задачу и прилагали максимальные усилия, чтобы за эту неделю (месяц) не было ни одного травмированного на предприятиях этой территории. И так постепенно двигаться к достижению нулевого травматизма в целом по стране. "Амбициозная задача, но будем ее реализовывать", - заключил замминистра.-0-