Минтруда: при подготовке указа о добровольном пенсионном страховании ориентировались на мировой опыт

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При формировании указа о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии ориентировались на международный опыт. Об этом журналистам сегодня рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Павлюченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера Президент Беларуси подписал указ, который предусматривает, что с 1 октября 2022 года в стране будет введено добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства. Этот документ - шаг в развитии пенсионной системы страны. При формировании подходов и предположений изучили международный опыт и взяли наиболее успешные практики. На данный момент это софинансирование: человек заинтересован, когда государство подставляет плечо, участвует наравне с ним в накоплении дополнительной пенсии. Вклад умножается надвое, накопленная пенсия получается больше, особенно с учетом трудовой", - рассказала Наталья Павлюченко.

Как подчеркнула первый замминистра, гарантировать гражданам сохранность вложенных в дополнительную пенсию средств будет республиканское унитарное страховое предприятие "Стравита".

Как сообщалось ранее, с 1 октября 2022 года работникам предоставят право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10% от заработка - в дополнение к обязательному страховому взносу в бюджет Фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы. Параллельно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников, но не более чем 3%. При этом его общий взнос на социальное (пенсионное) страхование не увеличится. Для него будет соразмерно уменьшен тариф обязательного 28%-ного страхового взноса на пенсионное страхование.

Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не менее 3 лет. Накопленные средства они будут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет. Предусматривается возможность наследования накопительной пенсии.

Работникам, желающим формировать дополнительную накопительную пенсию, необходимо будет подать заявление и заключить договор непосредственно у страховщика РУСП "Стравита" или в электронном виде через его официальный сайт.-0-