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05 сентября 2019, 14:32

Минтруда: при увольнении между нанимателем и работником действуют зеркальные обязательства

Фото из архива
Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА по теме новаций в Трудовом кодексе разъяснил, по каким причинам работник может уволиться до завершения срока действия срочного договора, контракта.

"Когда заключается срочный трудовой договор и стороны изначально оговаривают либо срок действия документа, либо работу, которую сотрудник должен выполнить (это тоже будет срочный договор), для расторжения договора в этом периоде необходима обоснованная причина", - рассказал Игорь Старовойтов.

В данном случае действует полностью зеркальный подход: ни одна из сторон не может необоснованно уволить или уволиться. У нанимателя, который заключил контракт либо срочный трудовой договор, рычагом является существенное изменение условий труда. Когда это происходит, у работника есть право: либо он соглашается трудиться в иных условиях, либо увольняется. При этом у нанимателя должна быть объективная причина для изменения существенных условий, он не может просто придумать ее.

То же самое для работника: статья 41-я Трудового кодекса говорит о том, что можно прекратить отношения при срочном трудовом договоре, в том числе по контракту, если у работника есть на это объективные причины. Решением Пленума Верховного суда определены некоторые из них, в том числе наступление пенсионного возраста для работника, его болезнь и пр. Таким образом, у работника есть возможность уволиться не только по соглашению сторон, но и по своей инициативе.

Кстати, профсоюзы нередко сталкивается с несоблюдением принципа зеркальных отношений. По словам начальника главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата Совета ФПБ Марины Лазарь, к ним массово поступали обращения граждан. В частности, они касались 41-й статьи, когда наниматель не хотел увольнять работника, у которого были обоснованные причины, либо нарушались нормы законодательства, либо контракта с работником. "Мы в рамках своих полномочий осуществляем общественный контроль, выдаем либо рекомендации, либо представления, и наниматели, как правило, это исполняют. Если нет, тогда правовая инспекция идет с этим работником в суд и там представляет его интересы", - отметила Марина Лазарь. Она добавила, что коллективный договор может дополнительно указать уважительные причины, которые станут основанием для прекращения контракта по инициативе работника.

В июле Президент Беларуси подписал закон "Об изменении законов", которым предусмотрены изменения в Трудовой кодекс. Они помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников. Закон вступит в силу в январе 2020 года.-0-

Минтруда: мобильность - ключевая характеристика дистанционного труда в новом ТКМинтруда: мобильность - ключевая характеристика дистанционного труда в новом ТК
До принятия данной главы обосновать человеку, который выполняет работу фактически на свой страх и риск, что он может находиться в статусе работника, было очень сложно. Его могли бы рассматривать как фрилансера.

Все материалы круглого стола здесь

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