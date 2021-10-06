Минтруда: привиты уже 76% работников и 93% проживающих стационарных соцучреждений

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стационарных учреждениях социального обслуживания Беларуси активно продолжается вакцинация работников и проживающих: двумя дозами препарата привились порядка 76% и 93% соответственно, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Вакцинация работников, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, является важнейшим компонентом в борьбе с коронавирусной инфекцией. На данный момент привиты 76% работников стационарных учреждений", - рассказали в ведомстве. Также полный курс вакцинации прошли 93% проживающих.

В системе Министерства труда и социальной защиты работает 156 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов: 92 дома-интерната и 64 отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения.

Деятельность учреждений обеспечивают почти 13 тыс. работников.-0-