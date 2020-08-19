Минтруда призывает трудящихся подумать о пенсиях родителей

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты подготовило официальное обращение к трудовым коллективам страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Минтруда призывает отбросить эмоции и вспомнить, что от выбора каждого трудящегося зависит социальное обеспечение пенсионеров и его собственное будущее.

"Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит остановить работу предприятий и организаций. За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте - пенсионеры. Их в стране более 2,5 миллионов. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение", - обратили внимание в Минтруда.

Само ведомство даже при наличии разных мнений относительно происходящего в стране продолжает работать в привычном режиме. Его работники надеются на то, что жители страны, объединившись, смогут преодолеть этот кризис.-0-