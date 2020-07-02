Минтруда продолжает мониторинг ситуации по увольнениям работников

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты продолжает мониторинг ситуации по увольнениям работников, в том числе анализируются материалы, выходящие в СМИ. Каждый такой случай разбирается, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Так, на одном из интернет-ресурсов 1 июля появилась информация о том, что наниматель не продлил контракт с инструктором по физической культуре в общежитии Белорусского государственного университета физической культуры. В публикации утверждается, что причиной непродления контракта стал отказ работника поставить подпись в поддержку выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства.

"Министерством труда и социальной защиты досконально изучен этот вопрос. Проанализированы документы, проведены встречи с руководством университета. Свою позицию высказал при личной встрече и сам герой публикации, - отметили в ведомстве. - В итоге намерение нанимателя уволить работника не подтверждено. Инициатива исходила исключительно от самого инструктора по физкультуре. В ходе встречи с представителями Минтруда он подтвердил, что сам принял это решение, и осознает, что нанимателем законодательство о труде не нарушалось".

Заявление об увольнении в связи с истечением срока действия контракта мужчина подписал и представил руководству университета 29 мая 2020 года. Контракт завершается 8 июля, т.е. заявление об увольнении написано гораздо ранее месячного срока, установленного законодательством. В данном случае срок уведомления от руководства университета наступал не позднее 7 июня.

Более того, вуз не только не планировал увольнять сотрудника по истечении срока действия контракта, но и должность его сокращать не намерен. Однако с учетом поступления заявления работника наниматель обязан оформить его увольнение в установленный срок. И руководство университета пошло навстречу мужчине, предоставив по его заявлению трудовой отпуск в полном объеме ранее, чем это предусмотрено графиком отпусков (он был запланирован на июль, а предоставлен в итоге с 9 июня). Такой шаг нанимателя позволил работнику получить в полном объеме единовременное пособие на оздоровление. Если бы тот не смог уйти в отпуск, при увольнении он получил бы только часть пособия, пропорционально отработанному времени в календарном году.-0-