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14 февраля 2020, 14:02

Минтруда прокомментировало ситуацию с начислением зарплат бюджетникам

Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство фактов снижения зарплаты за январь при проверке не подтверждается. Таковы итоги проводимой Министерством труда и социальной защиты проверки, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В Минтруда ежедневно из различных источников (прямая телефонная линия, электронная почта, социальные сети, СМИ) поступает порядка 10-15 обращений по вопросам начисления заработной платы и разъяснения законодательства. "После проверки входящих обращений можем сказать: большинство фактов снижения заработной платы за январь не подтверждается", - заявили в министерстве. В частности, таковы итоги проверок заявлений от учителей средних школ Дрибинского района, Барановичей и Гродно, воспитателей яслей-сада из Могилева, медсестры из Орши и других.

Кроме того, для изучения ситуации по начислению заработной платы Комитет госконтроля Гродненской области выборочно изучил зарплатные ведомости в двух гродненских учреждениях здравоохранения. Сравнивались ноябрьские, декабрьские и январские расчетные листы по каждому человеку. Информация о снижении заработной платы после пересмотра схемы начисления не подтвердилась.

"При этом отдельные факты неправильного начисления работникам заработной платы все же имеют место. Так было, например, в случае с педагогом-психологом из Светлогорска. При начислении зарплаты за январь по новым условиям не была учтена надбавка, учитывающая отраслевые особенности педагогической деятельности. В результате произошло снижение зарплаты на Br71. Данная сумма включена в заработную плату за январь текущего года в виде надбавки за высокие достижения в труде и выплачена 11 февраля", - рассказали в Минтруда.

В случае учителя из Турова при сравнении зарплат выяснилось, что премия в размере 20%, начисленная в декабре 2019 года, не была учтена при определении размера заработной платы за январь. В результате произошло снижение январской зарплаты к декабрьской на Br56. Указанная сумма доплачена к зарплате за январь.

Еще один факт снижения выявлен и исправлен в Кричеве. Централизованной бухгалтерией произведен перерасчет, сумма, подлежащая доплате учителю-дефектологу, в размере Br100,71 выплачена 12 февраля. Снижение зарплаты произошло по причине несоблюдения размеров стимулирующих выплат за один и тот же показатель (надбавка, учитывающая отраслевые особенности педагогической деятельности в условиях 2019 года, и надбавка за характер труда в условиях 2020 года).

"Таким образом, факты неправильного начисления заработной платы имеют место. Но они не носят массовый характер и связаны с человеческим фактором - ошибками бухгалтерских служб, - заключили в Минтруда. - Полагаем, данная ситуация связана с недостаточной информированностью работников: в ряде случаев руководители организаций и бухгалтерские работники на местах оказались не готовы дать работникам компетентные и доступные разъяснения".

При этом в Минтруда обращают внимание на то, что заработная плата работников бюджетных организаций - сложная и многофакторная система. Чтобы разбираться в нюансах ее начисления, надо обладать соответствующими навыками, а также знаниями нормативных правовых актов по данному вопросу, и, что самое главное, правильно их применять. "Сейчас же многие пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере. Некомпетентные мнения получают распространение, вызывая нездоровый ажиотаж", - подчеркнули в Минтруда.

В качестве примера распространения лживых фактов приводится публикация в интернете комментария и расчетных листов "обычной столичной учительницы в обычной средней школе - до введения изменений и после", как говорилось в статье. Между тем почему-то в выплатах за январь у педагога в Минске есть надбавка за работу в сельской местности. Далее в статье приводятся слова учительницы: "Существенно изменился сам оклад. В декабре он составлял 665+242 (за высшую категорию) рублей. В январе чистый оклад составил 551 рубль, включая часы ОВР (организационно-воспитательную работу), допконтроль и категорию". В Минтруда сразу обратили внимание, что сравниваются абсолютно не идентичные понятия, имеющие разный экономический смысл. И привели правильный расчет.

В старой системе размер оплаты труда без стимулирующих и компенсирующих выплат назывался тарифным окладом. Для учителя высшей категории (как в рассматриваемом случае) при норме часов педагогической нагрузки на ставку (20 часов) он равнялся Br191,19, что и отражено в расчетном листке за декабрь. У данного учителя педагогическая нагрузка составляет 28,3 часа, соответственно, ее тарифный оклад равен Br270,53 (191,19 х 28,3 / 20).

При новой системе размер оплаты труда без стимулирующих и компенсирующих выплат называется окладом. С 1 января оклад учителя высшей категории при норме часов педагогической нагрузки на ставку (20 часов) составляет Br331,15. И, соответственно, Br468,58 при педагогической нагрузке 28,3 часа (331,15 х 28,3 / 20). Таким образом, размер оплаты труда без учета стимулирующих выплат в новой системе существенно увеличен, в данном случае более чем в 1,7 раза.

То, что учительница назвала в расчетном листке за декабрь "окладом" в сумме Br665,52, является тарифным окладом (Br270,53 - с учетом педагогической нагрузки), а также его многочисленными повышениями - за стаж работы по специальности, за работу по контракту, за работу в сельской местности, несколько отраслевых повышений. Все эти повышения являются стимулирующими выплатами. Чтобы не прописывать их все в расчетном листке, бухгалтер просто поставила одну общую сумму.

То же самое и в расчетном листке за январь: "оклад - Br551,8". "Бухгалтер, очевидно, просуммировала оклад (Br468,58 с учетом педагогической нагрузки) с надбавкой за стаж работы в бюджетных организациях и надбавкой за работу по контракту, поскольку этих обязательных выплат в расчетном листке за январь не имеется. Это не совсем правильно, но заметим, что единой формы расчетных листков законодательством не предусмотрено. Главное, чтобы заработная плата была начислена правильно и в соответствии с законодательством. Таким образом, сравнивать выплаты в расчетных листках, не зная, из чего они состоят, по крайней мере, некорректно", - резюмировали в Минтруда. И уточнили, что Br242, которые учитель приплюсовала к окладу Br665, являются надбавкой за наличие высшей квалификационной категории в старых условиях. В новых условиях установлена другая выплата - надбавка за специфику работы в сфере образования, размер которой определяется в зависимости от имеющейся у педагога категории. У данного учителя в расчетном листке за январь такая надбавка составляет Br304,58 - эта выплата существенно увеличена.

Также, по словам специалистов Минтруда, в статье искажена информация о размере премирования. Они напомнили, что с 1 января на эти цели направляются средства в размере 5% от суммы окладов работников. При этом за счет уменьшения размера премирования, а также отмены таких выплат, как повышения тарифных окладов, повышающих и корректирующих коэффициентов, произведено увеличение окладов и установлены новые стимулирующие выплаты: надбавка за специфику работы в сфере образования, надбавка за характер труда, за высокие достижения в труде и др.

Мониторинг ситуации с выплатой заработной платы продолжается. Министерство принимает обращения по телефону на горячую линию - 8 (017) 309-9-309; на электронную почту - mlsp@mintrud.gov.by; в группу Минтруда в социальных сетях - Вконтакте, Facebook, Одноклассники.-0-

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