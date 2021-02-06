Минтруда рассказало о плане поэтапного повышения зарплат бюджетников разных сфер

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, насколько в ближайшую пятилетку должны вырасти зарплаты педагогов и других работников бюджетной сферы, сообщает БЕЛТА.

Среди предложений, которые аккумулировало ведомство в ходе дискуссионных площадок в преддверии VI Всебелорусского народного собрания, звучал призыв повысить зарплату педагогов, чтобы поднять престиж профессии.

С учетом того, что повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы - одна из важнейших задач, Минтруда постоянно вырабатывает механизмы для этого. Тем более что есть конкретное поручение - обеспечить к 2025 году выход на соотношение размера заработной платы педагогических работников к среднереспубликанскому уровню до 100%, а профессорско-преподавательского состава - до 150%.

"Первые этапы этой работы были реализованы в 2018-2020 годах. Соотношение средней зарплаты педагогических работников к среднереспубликанскому уровню за 2020 год (Br1250,9) составило 79,3%, профессорско-преподавательского состава - 122,8%", - привели данные в Минтруда.

В ближайшие пять лет будет проводиться поэтапная работа по решению ряда стратегических задач в области оплаты труда работников бюджетной сферы, не только педагогов. Так, программа деятельности правительства на период до 2025 года предусматривает приоритетное обеспечение к этому году соотношения размера заработной платы к среднереспубликанскому уровню: врачей - до 150%, среднего медицинского персонала - до 90%, работников физической культуры и спорта - до 105%, сферы социального обслуживания, культуры - до 80%.-0-