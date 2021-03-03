Минтруда рассказало о программных документах по улучшению экономических возможностей женщин

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение экономических возможностей, социальные преференции - в этом году на программном уровне будут реализовываться меры для повышения статуса женщин в обществе, обеспечения гендерного равенства. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Женщины сегодня составляют более 55% от общей численности работников и реализуют себя практически во всех сферах деятельности. Социальный и экономический статус женщины возрастает из года в год", - отметил Валерий Ковальков.

В подтверждение он привел такие цифры: около 40% работающих женщин имеют высшее образование, почти половина руководителей - женщины, среди специалистов - 73%.

"Государство делает немало для повышения статуса женщин, улучшения условий труда, повышения экономической активности, а также охраны их здоровья. На этот год запланирован ряд нормативно-правовых актов, которые будут способствовать этому. Это в первую очередь национальный план действий по обеспечению гендерного равенства и две государственные программы: "Рынок труда и содействие занятости" и "Здоровье народа и демографическая безопасность". Данные программные документы предполагают расширение экономических возможностей женщин - содействие им в развитии предпринимательства, в том числе в сельской местности", - отметил Валерий Ковальков.

Он уточнил, что национальный план действий утверждается на 5 лет и это уже шестой план. Одна из целей устойчивого развития - обеспечение гендерного равенства. В соответствии с этим и национальный план будет включать в себя перечень мероприятий по предоставлению женщинам определенных экономических, социальных преференций.

Одна из действенных мер - предоставление государством безвозмездных субсидий. В прошлом году почти 45% получивших субсидии на открытие своего дела были женщины. "А за прошедшие пять лет 3,7 тыс. женщин получили субсидию и смогли начать свое дело, то есть стали экономически независимыми", - добавил замминистра. Бизнес-леди выбирают самые разные сферы деятельности - оказание парикмахерских услуг, организация небольших кафе и т.д. Перед этим будущие предпринимательницы проходят необходимое обучение менеджменту, получают помощь в составлении бизнес-плана.

Банк развития Беларуси также подключается к поддержке женского бизнеса - в прошлом году профинансировано 73 таких проекта на сумму Br9,5 млн.

Развиваются и механизмы реинтеграции женщин на рынке труда. В прошлом году на профессиональную подготовку и переподготовку были направлены 1,7 тыс. безработных женщин. А за последние 5 лет свыше 14 тыс. женщин прошли переподготовку и смогли стать более востребованными на рынке труда. Чтобы женщины в декретном отпуске не теряли навыки, привлекательность для нанимателей в профессиональном плане, предоставлена возможность и для них повышать свою квалификацию в этот период. За пять лет 343 женщины в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком прошли курсы повышения квалификации, при этом еще и получали стипендию.

В прошлом году дистанционная работа получила правовую основу - это тоже открыло дополнительные перспективы для женщин.

Замминистра подчеркнул, что последние 8 лет уровень безработицы среди женщин остается стабильно низким. Но при этом остается актуальной проблема двойной занятости женщин: на работе и дома. Именно на ее решение и будут направлены максимальные усилия - как законодательные, так и информационные, пропагандистские.-0-