Минтруда разъяснило механизм действия пенсионного соглашения между странами ЕАЭС

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года. Подробнее о том, как оно повлияет на пенсионеров, живущих на этой территории, БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Соглашение ратифицировали Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Оно распространяется на граждан этих государств, проживающих и имеющих стаж на их территориях, приобретенный после 1 января 2021 года.

Документ регулирует вопросы уплаты пенсионных взносов, а также назначения и выплаты: трудовой пенсии (по возрасту, за выслугу лет (кроме пенсий военнослужащих и приравненных к ним, членов их семей и госслужащих), по инвалидности, по случаю потери кормильца) - в Беларуси; трудовой пенсии (по возрасту, на льготных условиях, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, частичной) и обязательной накопительной пенсии (аннуитет, программная выплата, единовременная выплата, единовременная выплата наследникам) - в Армении; пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных пенсионных взносов (по достижении пенсионного возраста, при установлении инвалидности I и II групп, если она установлена бессрочно, единовременная выплата наследникам) - в Казахстане; пенсии по государственному соцстрахованию (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца), накопительной части пенсии из средств государственного накопительного пенсионного фонда, выплат за счет средств пенсионных накоплений из средств государственного накопительного пенсионного фонда - в Кыргызстане; страховой пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) и фиксированной выплаты к ней, повышения, увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии и доплаты к ней, накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений - в Российской Федерации.

Законодательство государства, где граждане трудятся, независимо от их места проживания, диктует то, как будут уплачиваться взносы.

Принцип пропорциональности пенсионного обеспечения

Каждое государство - участник соглашения будет назначать пенсию и исчислять ее размер за стаж на его территории после 1 января 2021 года. При этом для назначения пенсии (за исключением трудовых (страховых) пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, накопительной пенсии) стаж на территории государства - участника соглашения должен составлять не менее 12 полных месяцев.

За стаж до вступления в силу соглашения пенсия будет назначаться и выплачиваться в соответствии с законодательством государства - участника соглашения. При этом учитывается соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, а для Беларуси и России - еще и договор о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года.

Если стажа на территории одной страны будет недостаточно для определения права на пенсию, то может быть учтен также стаж, приобретенный на территории других государств - участников соглашения. Подтверждение такого стажа производится компетентными органами этих государств.

Куда обращаться за назначением пенсии

Для этого гражданин может выбрать компетентный орган государства проживания и (или) государства, на территории которого приобретен стаж.

По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений соглашения постоянно проживающим в Беларуси гражданам надо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства в республике.

Где будет выплачиваться пенсия

Это решение также предоставлено гражданину. Он может выбрать выплату либо на территории страны проживания, либо на территории государства - участника соглашения, назначившего пенсию.

Перевод пенсии за предшествующий квартал компетентным органом государства, назначившим пенсию, на территорию государства проживания пенсионера будет осуществляться до 15 числа первого месяца каждого квартала в денежной валюте государства проживания.

Доставит пенсию получателю после 15 числа компетентный орган государства, на территорию которого выплата переведена.

Получателям в Беларуси пенсия будет перечисляться на счет пенсионера, открытый в банке.

Республикой Беларусь заключены договоры (соглашения) в области социального (пенсионного) обеспечения в рамках СНГ (1992 год), с Украиной (1995 год), Литовской Республикой (1999 год), Российской Федерацией (2006 год), Латвийской Республикой (2008 год), Азербайджанской Республикой (2013 год), Чешской Республикой и Эстонской Республикой (2018 год) и Республикой Молдова (2019 год). В 2019 году подписан договор с Республикой Польша, который пока не вступил в силу. Ведется работа по заключению договора с Республикой Болгария.-0-