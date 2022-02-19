Минтруда разъяснило особенности уплаты страховых взносов для ИП, нотариусов и адвокатов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтруда рассказало, что важно знать индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату об уплате обязательных страховых взносов за 2021 год, сообщает БЕЛТА.

Обязательные страховые взносы за 2021 год должны быть уплачены не позднее 1 марта 2022 года.

Минимальная сумма взносов при осуществлении деятельности за полный год - Br1705,30. За периоды неосуществления деятельности взносы не уплачиваются. Такие периоды отражаются в документах персонифицированного учета (форма ПУ-3).

Документы персонифицированного учета представляются не позднее 31 марта 2022 года.

Расчет взносов производится из самостоятельно определяемого дохода за 2021 год, но не менее суммы, исчисленной из суммы размеров минимальной заработной платы за отчетный период. То есть если деятельность осуществлялась неполный год, то минимальная сумма взносов рассчитывается из минимальной заработной платы пропорционально периодам осуществления деятельности.-0-