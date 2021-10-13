Минтруда разъяснило положения декрета №6 и ответственность за их нарушение

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как усилены требования к руководящим кадрам и работникам организаций в соответствии с декретом №6, БЕЛТА пояснили в Министерстве труда и социальной защиты.

Документ вносит изменения в декрет №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций".

Среди нововведений - особые требования при приеме на работу. В частности, предусматривается обязанность нанимателя при приеме кандидата на работу в государственные органы, госорганизации или организаций, в уставном фонде которых 50 и более процентов акций (долей) в собственности государства, запрашивать характеристику с предыдущего места его работы, характеристику из госорганизаций, являвшихся местом его работы в течение предшествующих пяти лет. Если таких мест было несколько, характеристика запрашивается по последнему из них. Также требуются сведения из Единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности, которые предоставляются органами внутренних дел бесплатно.

Закрепляются и требования к характеристике. "Характеристика является официальным документом, в котором должны быть отражены профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности, совершении действий, противоречащих государственным или общественным интересам. Форма характеристики будет установлена Советом Министров, - пояснили в Минтруда и соцзащиты. - Также увеличен срок, в течение которого должна быть выдана характеристика при поступлении соответствующего запроса, с 5 до 7 календарных дней". В ведомстве уточнили: декрет №5 предоставляет нанимателю право запрашивать характеристику с предыдущих мест работы кандидата, выдается такой документ в течение 5 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

Нарушения предусмотренного декретом №5 (с изменениями, внесенными декретом №6) порядка приема на работу, назначения на должность, выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи признаются грубым нарушением трудовых обязанностей. Такие действия могут повлечь увольнение руководителя организации и (или) иных ответственных должностных лиц.

Если такие деяния повлекли ущерб государственной собственности либо существенный вред государственным или общественным интересам, виновные будут нести уголовную ответственность.

Также в Минтруда обратили внимание на то, что новый декрет приводит положения декрета №5 в соответствие с нормами закона от 28 мая 2021 года №114-З "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений". Расширены полномочия нанимателя, который получил право отстранять человека от работы в случаях, когда тот призывает коллег к забастовке без уважительных причин. В этой связи внесены соответствующие дополнения в пп.3.4 п.3 декрета №5.

Также введено новое основание для увольнения - нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных (п.10 ст.47 ТК). Данное основание отнесено к дискредитирующим обстоятельствам увольнения, что закрепляется в пп. 6.141 п.6 декрета №5.

Декрет №6 вступает в силу 24 октября 2021 года.-0-