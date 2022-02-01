Минтруда разъяснило порядок действий, чтобы получить до трех выходных по болезни без больничного

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нанимателям предоставлено право освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней без предоставления больничного или оформления иных документов, подтверждающих болезненное состояние. Подробнее об этом новшестве БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Новшество закреплено пунктом 14 указа Президента от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики".

"Если работник почувствовал недомогание, он может обратиться к нанимателю либо иному должностному лицу, определенному в организации нанимателем, с просьбой об освобождении от работы в связи с плохим самочувствием. Срок освобождения от работы определяется работником по согласованию с нанимателем и может составлять один, два или три дня, - уточнили в Минтруда и соцзащиты. - Освобождение от работы без предоставления подтверждающего документа не может превышать трех дней суммарно в период действия указа".

При этом работникам следует помнить, что отсутствие на работе по данным обстоятельствам может происходить только по согласованию с нанимателем.

Порядок взаимодействия работника и нанимателя по реализации этой нормы может быть закреплен в локальном правовом акте организации.

Сохранение среднего заработка за период освобождения от работы может быть предусмотрено коллективным договором, иным локальным правовым актом организации, за исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.-0-