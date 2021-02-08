Минтруда: с этого года начнется пересмотр подходов к адресной помощи семьям с одним-двумя детьми

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в новой пятилетке будут пересмотрены подходы по оказанию адресной помощи семьям с одним-двумя детьми. О поэтапных изменениях корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 сентября 2020 года для многодетных семей расширены возможности получения государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия. Для них критерий нуждаемости увеличен до 115% бюджета прожиточного минимума, а период выплаты - до 12 месяцев. Другим семьям с детьми такое пособие выплачивается не более 6 месяцев в году, если их среднедушевой доход ниже 100% бюджета прожиточного минимума.

Как сообщалось ранее, увеличение критерия нуждаемости позволило почти 5 тыс. многодетных семей получить ежемесячное социальное пособие в большем размере. На каждого члена семьи средняя сумма выплаты в месяц увеличилась почти в 2 раза и составила Br98. При этом 3,5 тыс. многодетных семей пособие назначено более чем на 6 месяцев, 2 тыс. семей - на 12 месяцев.

"Такая мера поддержки для многодетных семей очень актуальна, ведь с рождением каждого ребенка расходы семьи увеличиваются. Для некоторых непросто решиться даже на рождение второго ребенка. Поэтому работа по расширению круга получателей адресной социальной помощи будет продолжена в отношении других категорий семей с детьми - в два этапа", - сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Уже в первом полугодии этого года будет подготовлен проект указа, которым планируется смягчить условия получения помощи, сократить перечень доходов, на основании которых определяется право на помощь. А также увеличить кратность предоставления единовременного социального пособия до 2 раз в год.

На втором этапе - в 2022-2023 годы - будет проработан вопрос об увеличении критерия нуждаемости в ежемесячном социальном пособии до 115% БПМ для семей с двумя несовершеннолетними детьми.-0-