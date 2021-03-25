Минтруда: соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты в феврале превысило 40%

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в феврале текущего года составило 40,2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Официальная статистика о размере средней заработной платы за февраль появилась недавно, что позволило провести сравнение.

"Средний размер пенсии по возрасту в феврале этого года составил Br512,8. Номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к февралю 2020 года составил 111,9%, реальный темп роста - 102,9%", - добавили в Минтруда и соцзащиты.

Как сообщалось, достижение и удержание соотношения на уровне не менее 40% еще в прошлой пятилетке было одной из важных задач, которая остается актуальной и в новой программе социально-экономического развития. В 2020 году принимались меры, направленные на поддержание уровня пенсионных выплат. За год трудовые пенсии (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) перерассчитывались дважды: в июле и декабре. Также четырежды (с февраля, мая, августа и ноября) вслед за ростом бюджета прожиточного минимума индексировались социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям. В итоге средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2020 года составил Br511,3.-0-