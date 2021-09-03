Минтруда: советы пожилых граждан должны быть созданы до конца года

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно национальной стратегии "Активное долголетие - 2030", основной задачей которой является максимальная включенность пожилых людей в жизнь общества и создание условий для реализации их потенциала, в Беларуси создаются советы пожилых граждан. Что это такое и чем новые структуры будут заниматься, БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Ведомство выступает координатором национальной стратегии. "Чтобы население золотого возраста активнее участвовало в решении вопросов, затрагивающих их интересы, ведется работа по созданию советов пожилых граждан. Примерное положение о них утверждено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 30 июня 2021 года №52. Совет пожилых граждан - это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который создается решением местного исполнительного и распорядительного органа", - пояснили в Минтруда.

Примерным положением определены социально значимые направления работы советов. Это содействие местным органам власти в решении вопросов по благоустройству жилых домов и территорий, улучшению качества и доступности оказания социальных услуг и медицинской помощи, созданию условий для занятия физкультурой и спортом, сохранению культурных ценностей, национальных обычаев и традиций. Пригодятся и советы, а также действенное участие пожилых в организации досуга, культурных мероприятий, праздников деревни, улицы, двора.

"Данные советы вправе вносить в местные исполнительные и распорядительные органы предложения по решению иных вопросов жизнедеятельности пожилых граждан с учетом конкретной ситуации", - добавили в Минтруда.

В состав советов входят бывшие депутаты, руководители государственных органов, предприятий, организаций, представители органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений, пожилые граждане.

Работа по созданию советов пожилых граждан должна быть завершена до конца текущего года.-0-