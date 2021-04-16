Минтруда создаст фотогалерею ветеранов ВОВ из числа бывших работников и родственников работников системы

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты объявляет акцию среди работников системы ведомства "Беларусь помнит! Мы помним!", сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Будет создана единая фотогалерея ветеранов Великой Отечественной войны из числа бывших работников, а также родственников работников системы министерства, которые участвовали в военных действиях.

"Проводимая акция - это возможность оставить память будущим поколениям о героях, защитивших страну от фашизма. Мы просим коллег присоединиться к ней и внести свой вклад в сохранение памяти о ветеранах, их бессмертном подвиге. Это важно для воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за героическое прошлое своих предков, а также для того, чтобы не допустить искажения событий и результатов Великой Победы", - подчеркнули в Минтруда.-0-