Минтруда: унификация подходов по взносам соцстрахования снизит нагрузку на бухгалтерию

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от №763 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2009 года №115" унифицированы подходы по исчислению обязательных страховых взносов и подоходного налога. Подробнее о новшестве БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

"Основной целью документа является снижение нагрузки на бухгалтерские службы субъектов хозяйствования путем унификации подходов по исчислению обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) и подоходного налога", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Постановлением правительства устанавливается доработанный с учетом сложившейся практики и подходов налоговых органов Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному, в бюджет ФСЗН и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП "Белгосстрах".

В перечень теперь включены такие виды выплат, как: средства, затраченные на бутилированную воду работникам, получаемые ими в связи с санитарно-противоэпидемическими, ограничительными мероприятиями питание, смывающие и обезвреживающие средства, антисептические лекарственные и дезинфицирующие средства; поощрения из специальных фондов Президента; оплата транспортных услуг при исполнении работниками трудовых обязанностей; возмещение расходов по проезду к месту обучения работников и обратно, по найму жилого помещения, на выплату суточных (стипендий) в период обучения; расходы работодателя на проведение мероприятий (семинары, конкурсы профессионального мастерства, представительские, культурные спортивные мероприятия и иные); начисление взносов на кондитерские изделия детям работников к Новому году, приобретенные цветы, средства, направленные на проведение профилактических прививок и иное.

"Устанавливается единообразный порядок начисления обязательных страховых взносов и исчисления подоходного налога на суммы материальной помощи. Так, Перечнем закрепляется максимальный предел льготируемых сумм помощи равный установленному пределу для исчисления подоходного налога, определяемого пунктом 23 статьи 208 Налогового кодекса", - добавили в Минтруда и соцзащиты.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта о дополнительном накопительном пенсионном страховании, который вступает в силу с 1 октября 2022 года.-0-