Минтруда: в 10% опрошенных организаций работники брали отцовский отпуск

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 10% опрошенных организаций мужчины использовали право на так называемый отцовский отпуск. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важным является создание таких условий, чтобы родители, воспитывая детей, могли полноценно трудиться. Для этого развиваются гибкие режимы работы, дистанционная занятость", - отметил Валерий Ковальков.

Как одна из мер в 2020 году установлен отпуск для отцов при рождении ребенка. Отцовский отпуск предоставляется на срок до 14 дней в первые 6 месяцев после рождения ребенка.

"Мы провели небольшое социологическое исследование. И практически в 10% опрошенных организаций отцы воспользовались таким отпуском", - сказал замминистра.-0-