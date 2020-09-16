Минтруда: в Беларуси 4469 ветеранов ВОВ, за полгода не стало 748

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 июля 2020 года в Беларуси проживали 4469 ветеранов Великой Отечественной войны. За первое полугодие их стало меньше на 748. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

На 1 мая ветеранов ВОВ насчитывалось 4694, на 1 апреля - 4806, а на начало этого года - 5217. Общая их численность сократилась за январь - июнь 2019 года на 890 человек, за январь - июнь 2020-го - на 748.

"Сегодня возраст участников ВОВ, призывавшихся в действующую армию, - 94 года и старше (1926 год - последний год призыва). Возраст партизан и подпольщиков (признавались лица 1933 года рождения и старше) - 87 лет и старше, - обратили внимание в Минтруда. - С каждым годом наших дорогих ветеранов становится все меньше. К сожалению, остановить время невозможно. Хотим обратиться к СМИ, различным блогерам и, возможно, отдельным гражданам нашей страны: тема ветеранов - не та, на которой можно спекулировать".

Дело в том, что в интернете появилась информация о резком увеличении уровня смертности среди ветеранов Великой Отечественной войны за апрель - июнь текущего года - якобы их стало меньше почти вдвое. Выводы делаются на основании размещенных на официальном сайте Минтруда и соцзащиты статистических данных о количестве проживающих ветеранов. Но распространяемая информация не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве.

Причина допущенной ошибки в том, что авторы этого информационного вброса не различают понятий "ветеран" и "участник Великой Отечественной войны".

"Повторимся, на 1 июля в стране проживало 4469 ветеранов ВОВ. И из них 2639 - участники Великой Отечественной войны", - пояснили в Минтруда.

В соответствии с законом "О ветеранах" к ветеранам ВОВ относятся:

• инвалиды и участники Великой Отечественной войны (непосредственно принимавшие участие в боевых действиях);

• лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах;

• награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

• работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

• работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда".-0-