Минтруда: в Беларуси наметилась тенденция по снижению производственного травматизма

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси наметилась тенденция к снижению производственного травматизма - как общего, так и смертельного. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля), заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Результаты 2019 года несколько обнадежили: у нас сократился по сравнению с 2018 годом смертельный производственный травматизм, правда, пока ненамного: 144 погибших в 2018-м и 141 - в 2019-м. Но тенденция к уменьшению наметилась. И отмечено небольшое снижение общего травматизма: с 2115 случаев до 2042", - привел цифры Игорь Старовойтов.

Также он озвучил данные по I кварталу 2020 года, пока только по смертельному травматизму: зафиксировано 29 случаев против 30, произошедших в январе - марте 2019-го.

"Два последних года в плане производственного травматизма для нас были непростыми. Мы наблюдаем перемены в регулировании экономики, дается больше возможностей субъектам хозяйствования быть самостоятельными. Это правильные посылы и объективный процесс. Но не все воспользовались своими свободами правильно. В результате в 2018 году, впервые за 10 лет, мы имели рост травматизма, в том числе смертельного, - добавил Игорь Старовойтов. - В 2019 году нам было необходимо определить болевые точки, чтобы выработать меры и найти баланс, как регулировать отношения в области охраны труда, чтобы сократить производственный травматизм, не мешая либерализации экономики".

То есть принятые меры как по совершенствованию законодательства, так и по профилактике на фоне сокращения проверок позволили не допустить ухудшения ситуации. Ведь именно системная работа в этой области позволила за годы независимости Республики Беларусь сократить общий травматизм в 10 раз, смертельный - в 2,5 раза, подчеркнул замминистра.

На фоне общемировых показателей Беларусь также выглядит неплохо. Порядка 4% мирового валового продукта теряется по причине профзаболеваний и травматизма. Ежедневно более 1 тыс. человек погибают на производстве в планетарном масштабе. За год эта цифра превышает 370 тыс. Травмы получают миллионы. В мире около 5-7% смертей от внешних причин приходится на смертельный травматизм на производстве. В Беларуси этот показатель ниже - 1,8%. Коэффициент смертельного травматизма у нас 3,6 на 100 тыс. рабочих, в то время как в мире - 11.

Начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда и соцзащиты Иван Карчевский привел более подробную статистику травматизма по причинам, отраслям и другим признакам.

Чаще всего несчастные случаи на производстве происходят из-за нарушения требований охраны труда самими работниками, невыполнения руководителями и специалистами своих обязанностей по вопросам охраны труда, а также недостатков в организации рабочих мест. Среди наиболее распространенных обстоятельств - падение человека с высоты и падение на него предметов.

Среди видов экономической деятельности по удельному весу наиболее "травматичные" - сельское хозяйство, промышленность и строительство. Во всех смертельных случаях 2019 года 10 погибших работали животноводами. По коэффициенту (количеству случаев травматизма на число занятых в отрасли) лидируют лесозаготовки и лесоводство. "По профессиям чаще травмируются водители различных видов транспорта. Причем только треть случаев гибели и травмирования связана с управлением транспортным средством. Все остальные случаи - нарушение требований безопасности при выполнении ремонтных работ", - отметил Иван Карчевский.

В 2019 году среди пострадавших - 1,5 тыс. мужчин и 500 женщин. Травмы получили 12 человек моложе 18 лет, гибели среди людей этой категории нет - за ними особый контроль. А вот старшее поколение (люди за 50) довольно часто становятся жертвами своей самонадеянности. Что примечательно, часто их стаж в данном виде работ не превышает 5 лет.-0-

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