Минтруда: в I квартале 1,6 тыс. учащихся обеспечены временной занятостью в свободное время

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - март этого года органы по труду, занятости и социальной защите трудоустроили 1,6 тыс. учащихся. Подробности организации временной трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

"Система по организации временной трудовой занятости молодежи отлажена, для нее создана необходимая нормативная правовая база. Круглый год органы по труду, занятости и социальной защите предлагают различные варианты в свободное от учебы время. Для этого они занимаются заключением с нанимателями договоров об организации и финансировании временной трудовой занятости, информируют учащихся о свободных рабочих местах, видах работ и объемах, а также условиях их проведения и оплаты труда, ведут учет молодых граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства", - рассказали в Минтруда.

Наниматели заключают срочные трудовые договоры с ребятами, которых к ним направили органы по труду. Такая временная занятость молодежи возможна в организациях независимо от их формы собственности во всех районах республики.

Самые распространенные виды временной занятости - ремонтные работы в школьных классах и учебных аудиториях, озеленение территорий, благоустройство учебных заведений и учреждений социальной защиты, пошив швейных изделий, реставрация книжного фонда библиотек, изготовление мягких игрушек и сувениров, выращивание сельхозпродукции, изготовление стендов и др.

"За январь - март текущего года трудоустроено уже 1,6 тыс. учащихся, из которых 96% обучаются в 8-11-х классах", - отметили в ведомстве.

Главой 20 Трудового кодекса допускается заключение трудового договора с лицами, достигшими 16 лет, а с теми, кому уже есть 14 лет, трудовой договор может быть заключен для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения (только с письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя). Причем для подростков продолжительность рабочего времени сокращена: 14-16 лет - не более 23 часов в неделю, 16-18 лет - не более 35 часов в неделю.

Во время каникул рабочий день (смена) для учащихся общеобразовательных учреждений и получающих профтехобразование в возрасте от 14 до 16 лет не должна превышать 4 часа 36 минут, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов. В течение учебного года в свободное от учебы время эти лимиты составляют соответственно 2 часа 18 минут и 3 часа 30 минут.

Несовершеннолетним зарплата выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной занятости. Но если учащиеся, получающие общее среднее или специальное образование на уровне общего среднего, профессионально-техническое и среднее специальное образование, работают в свободное от учебы время, то их труд оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Наниматели могут устанавливать учащимся доплаты.

Минтруда напомнило, что актуальную информацию об организациях, готовых в летний период 2021 года принимать на работу молодежь, можно уточнить в региональных органах по труду, занятости и социальной защите и на их информационных ресурсах, а также на информационном портале Государственной службы занятости http://gsz.gov.by/registration/services/public/list// (информация еженедельно обновляется).-0-