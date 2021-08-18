Минтруда: в первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни, из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси на учете в 146 территориальных центрах социального обслуживания населения состоит более 250 тыс. семей с детьми до 18 лет. Программы социального обслуживания разноплановые.
"Очень популярна услуга няни. Мы активно ее развиваем. С этого года мы предоставили право получения этой услуги безвозмездно всем семьям с детьми-инвалидами до 18 лет при условии, если за ним ухаживает один из родителей и ребенок обучается на дому. В первом полугодии почти две тысячи семей получили услугу няни, из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов", - рассказала Марина Артеменко.
По ее словам, среди таких семей также востребована услуга социальной передышки, которая предоставляется на базе домов-интернатов. Тем более что продолжительность предоставления этой услуги выросла в два раза - с 28 до 56 дней в календарном году. При этом за семьей сохраняется право на все социальные выплаты.
Растет спрос и на услугу социального патроната, к которому подключаются различные ведомства. За первое полугодие ею воспользовались 1586 семей с детьми.-0-
В Беларуси на учете в 146 территориальных центрах социального обслуживания населения состоит более 250 тыс. семей с детьми до 18 лет. Программы социального обслуживания разноплановые.
"Очень популярна услуга няни. Мы активно ее развиваем. С этого года мы предоставили право получения этой услуги безвозмездно всем семьям с детьми-инвалидами до 18 лет при условии, если за ним ухаживает один из родителей и ребенок обучается на дому. В первом полугодии почти две тысячи семей получили услугу няни, из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов", - рассказала Марина Артеменко.
По ее словам, среди таких семей также востребована услуга социальной передышки, которая предоставляется на базе домов-интернатов. Тем более что продолжительность предоставления этой услуги выросла в два раза - с 28 до 56 дней в календарном году. При этом за семьей сохраняется право на все социальные выплаты.
Растет спрос и на услугу социального патроната, к которому подключаются различные ведомства. За первое полугодие ею воспользовались 1586 семей с детьми.-0-